Znane so nove cene goriv

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 10. septembra 2024, do vključno ponedeljka, 23. septembra 2024, znašale 1,475 evra za liter bencina, 1,519 evra za liter dizelskega goriva in 1,125 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49693 evra na liter, ter povišani okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida – taksa CO2 – na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,475 evra na liter oz. 0,011 evra manj kot pred spremembo (cena bencina pred spremembo 1,486 evra na liter), pri 50 litrih to znese 73,75 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi bilo po naših ocenah za liter NMB 95 treba odšteti okoli 1,513 evra na liter, prihranek pri 50 litrih je torej 1,9 evra.

Cena dizla ostaja nespremenjena

Liter dizla bo ob znižani trošarini, ki je določena na 0,45878 evra na liter (pred spremembo 0,47967 evra na liter), ter povišani okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida – taksa CO2 – na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju še vedno znašal 1,519 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 75,95 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi bilo po naših ocenah za liter dizla treba odšteti okoli 1,557 evra na liter, kar pomeni, da je prihranek pri 50 litrih 1,9 evra.

Za liter kurilnega olja bo ob znižani trošarini, ki je določena na 0,19522 evra na liter (pred spremembo 0,21419 evra na liter), ter povišani okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida – CO2 taksa – v novem 14-dnevnem obdobju treba še naprej enako plačati 1,125 evra na liter. Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.125 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni zanj treba odšteti okoli 1,222 evra na liter. Potrošnik bi za nakup tisoč litrov plačal 1.222 evrov, kar pomeni, da pri tisočlitrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 97 evrov.

Ceni bencina in dizla v Sloveniji nižji od večine sosednjih držav

Primerjava cen bencina in dizla kaže, da sta bencin in dizel v Sloveniji pod povprečjem sosednjih držav, in sicer je v povprečju cena bencina nižja za sedem odstotkov, cena dizla pa za 0,5 odstotka.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.