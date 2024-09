Dalmacija pod vodo, prebivalce pozivajo: "Ne zapuščajte domov" #video

Nekatera mesta v Dalmaciji so danes zajele obilne padavine, ki so ponekod povzročile poplave. Najhuje je v Dubrovniku, kjer je poplavilo številne ulice in objekte, tamkajšnji župan pa je prebivalce pozval, naj ostanejo doma. Poplave so presenetile tudi prebivalce Zadra in Makarske.

V Dubrovniku so hudourne vode poplavile številne ulice, tudi znameniti Stradun. Voda je vdirala v kleti, gostinske lokale, trgovine in stanovanja. Neprevoznih je več cest, pod vodo pa so končali tudi nekateri avtomobili, o čemer pričajo tudi fotografije in posnetki, ki jih objavljajo uporabniki družbenih omrežij.

Dubrovniški župan Mato Franković je na družbenem omrežju Facebook pozval prebivalce, naj ne zapuščajo domov. "Trenutna ekstremna količina padavin je poplavila skoraj vse ulice v mestu. Vse nujne službe so na terenu," je sporočil. Opozoril je, da tudi med 15. in 23. uro pričakujejo ekstremne količine padavin, ki da bodo povzročile številne težave.

Dubrovnik Hit by Torrential Rain: City Flooded After Months of Dry Weather https://t.co/vMAiazY3zA pic.twitter.com/sfjgcxBwsV — The Dubrovnik Times (@DubrovnikTimes) September 9, 2024

Do 13. ure posredovali že tridesetkrat

Poveljnik županijskih gasilcev Stjepan Simović je po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT medtem povedal, da so gasilci v Dubrovniku do 13. ure posredovali več kot tridesetkrat. Največ dela imajo s črpanjem vode iz poplavljenih objektov, zaradi neugodnih vremenskih razmer pa naj bi se število njihovih intervencij še povečalo.

V Zadru so padavine že dopoldne poplavile posamezne ceste in gostinske objekte, vendar gasilci po poročanju HRT niso imeli veliko dela. V Makarski pa je v pol ure padlo 52 litrov dežja na kvadratni meter, zaradi česar jaški niso mogli sprejeti vse vode in je prav tako poplavilo nekatere ulice.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes sicer izdal oranžno vremensko opozorilo za splitsko in dubrovniško regijo ter za območje Like in Knina zaradi možnih neurij z obilnimi padavinami in orkanskim vetrom.