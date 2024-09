Zoran Jovičić: Nismo še na želeni ravni

"Slovan ima po imenih izkušnjah in kvaliteti zagotovo najboljšo ekipo, ki pa je na novo sestavljena. Kot vsaka druga zagotovo ima svoje prednosti in slabosti, ki jih bomo mi skušali izkoristiti. Zavedamo se, da so glede na igralski kader najmočnejša ekipa v Sloveniji," je za STA dejal velenjski strateg Zoran Jovičić.

Dodal je še, da je želja njegove ekipe, da premaga vsakega tekmeca. "Pričakovanja so visoka predvsem zaradi tega, ker smo lani bili prvaki. Po koncu sezone smo izgubili kar nekaj igralcev. Mislim, da na začetku sezone še nismo na želeni ravni, kar je pokazala tudi tekma v Škofji Loki. Želim pa si, da bi rasli iz kroga v krog," je še povedal Jovičić in v isti sapi poudaril, da sta zanj poleg Slovana favorita za naslov prvaka še Trimo Trebnje in Celje Pivovarna Laško.

Ekipo so zapustili štirje nosilci

V primerjavi z lansko sezono so ekipo zapustili kar štirje nosilci igre, med katerimi so Matic Verdinek, Ibrahim Haseljić, Peter Šiško in Branko Predović. Nadomestili so jih Oleksij Jankovski, Tine Poklar, Anže Blagotinšek in Vlado Matanović, ki se je po štirih letih vrnil v Velenje. "Omenjeni igralci zagotovo potrebujejo nekaj časa, da se uigrajo s preostankom ekipe, kar bomo skušali doseči v najkrajšem možnem času," je o načrtih z novimi okrepitvami povedal Jovičić.

Zaradi remija v uvodnem krogu državnega prvenstva v Škofji Loki v ekipi sicer ni pretirane zaskrbljenosti, kar je potrdil tudi velenjski vratar Emir Taletović. "Vzdušje v ekipi je dobro. Trener pogosto poudarja, da je za nas vsaka tekma derbi. Če k posamični tekmi ne pristopimo dovolj resno, potem se nam to lahko vsakič maščuje. Na Slovan se moramo pripraviti tako kot na vsakega drugega tekmeca. Zavedamo se njihove kakovosti, a so lahko po drugi strani tudi neuigrani, kar pa velja tudi za nas," je misli pred derbijem strnil Taletović.

Čakajo jih tudi evropski izzivi

Poleg domačega prvenstva aktualne slovenske rokometne državne prvake čakajo tudi evropski izzivi, a ne v ligi prvakov, temveč v evropski ligi, kjer bodo v skupinskem delu njihovi tekmeci danski Gudme, španski Ademar Leon in švicarski Luzern. "Mislim, da je izmed vseh naštetih najmočnejši Gudme. Tudi Švicarji in Španci so dokaj močni, a bomo v dvobojih z njimi iskali svoje priložnosti in poskušali prezimiti v Evropi. Zelo pomembno pa je, da ostanemo zdravi in brez poškodb," je sklenil Jovičić.

Podobnega mnenja je bil tudi športni direktor Gorenja Roman Pungartnik. "Ekipa Gorenja mora vsakega tekmeca spoštovati, ne sme pa se ga bati. Nasprotniki v Evropi so vredni spoštovanja, a tudi premagljivi. Pred nami je veliki derbi s Slovanom, ki to doslej ni bil, zato bi povabil vse navijače, da mladi ekipi pomagajo do predstav, ki so jih krasile lansko leto," je predstavnikom sedme sile dejal Pungartnik.

Derbi med Gorenjem in Slovanom se bo v Rdeči dvorani začel v nedeljo ob 18. uri.