Antarktika izgublja šestkrat več ledu kot pred 40 leti

Antarktika je v zadnjih letih izgubila po več kot 250 milijard ton ledu na leto, kar je šestkrat več kot pred 40 leti, so ugotovili znanstveniki. Zaradi taljenja ledu na tej celini pa se je gladina svetovnih oceanov med letoma 1979 in 2017 zvišala za 1,4 centimetra, so navedli.

Za študijo, objavljeno v ponedeljek v ameriški znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, so znanstveniki izvedli eno najdaljših analiz mase ledu v 18 regijah Antarktike. Pri tem so uporabili fotografije iz zraka, posnete z letali ameriške vesoljske agencije Nasa, in satelitske posnetke več vesoljskih agencij.

Ugotovili so, da je Antarktika med letoma 1979 in 1990 izgubila do 40 milijard ton ledu na leto. Do leta 2009 pa se je ta količina močno povečala. Od tega leta do leta 2017 je bilo namreč izgubljenih do 252 milijard ton ledu letno.

Še posebej skrb vzbujajoče pa je, da veliko ledu izgubljajo deli Vzhodne Antarktike, ki so doslej veljali za "stabilne in imune za spremembe".

Gladina oceanov se bo dvignila za več metrov

"Zaradi taljenja antarktičnega ledu je v prihodnjih stoletjih pričakovati dvig gladine oceanov za več metrov," je povedal vodja študije Eric Rignot z univerze v Kaliforniji.

V preteklih študijah so avtorji napovedali, da bi se lahko v najslabšem primeru gladina do leta 2100 zvišala tudi za 1,8 metra, kar pomeni, da bi bila poplavljena številna obalna mesta po svetu, v katerih živi več milijonov ljudi.

Če bi se ves led na Antarktiki stalil, bi se sicer gladina svetovnih morij zvišala za 57 metrov. Velika večina ledu je zbrana na Vzhodni Antarktiki, kjer je ledu za dvig gladine za 52 metrov, na Zahodni Antarktiki pa je ledu za dvig gladine v višini pet metrov.