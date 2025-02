FAKULTETA ZA FARMACIJO UNIVERZE V LJUBLJANI: enovit magistrski študijski program Farmacija

Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol so pred pomembno življenjsko odločitvijo v življenju – izbiro študija, ki bo zaznamoval njihovo poklicno pot. Številnim so poleg primarnih interesov, zanimanja in želja pri izbiri študija pomembne predvsem priložnosti za zaposlitev in možnosti razvoja v prihodnosti. Farmacija je eno tistih področij, kjer se znanje znanosti združuje s praktično uporabo v zdravstvu in industriji, hkrati pa ponuja širok spekter kariernih možnosti. S hitro rastočo farmacevtsko industrijo in nenehnimi inovacijami so strokovnjaki s tega področja vse bolj iskani, kar diplomantom omogoča stabilno zaposlitev, dinamično delo ter možnosti za stalno strokovno rast in razvoj.

Naravoslovni poklici so med najbolj iskanimi, farmacija pa ostaja ena najhitreje rastočih panog. Foto: Fakulteta za farmacijo

V Sloveniji smo priča hitremu razvoju farmacevtske industrije, obsežnim vlaganjem v razvoj ter proizvodnji klasičnih in bioloških zdravil in zdravil za napredna zdravljenja. Če želite postati ključni strokovnjak na področju zdravil, je študij farmacije na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani pravi za vas.

Študenti Fakultete za farmacijo imajo vedno prihodnost, saj človeštvo že od nekdaj potrebuje strokovnjake s poglobljenim znanjem o diagnostiki, razvoju, izdelavi in uporabi zdravil. Tudi zaradi tega so diplomanti Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani visoko cenjeni in iskani strokovnjaki tako v industriji kot v zdravstvu.

Odločitev za vpis na fakulteto je ena od pomembnejših v življenju, zato ni nič nenavadnega, če se ob tem pojavljajo dvomi in porajajo najrazličnejša vprašanja. Priložnost, da dobite odgovore na vse, kar vas zanima, bo 14. in 15. februarja, ko bodo na fakultetah informativni dnevi. Tam vam bodo pedagogi, študentje in alumni iz prve roke odgovorili na vaša vprašanja ter vam pomagali pri izbiri študijske poti, ki bo najbolj ustrezala vašim interesom in ciljem.

Študij farmacije – kakovostna izobrazba in široke možnosti zaposlitve

Študij farmacije privablja vse več mladih, ki jih zanimata kemija in biologija ter želijo prispevati k razvoju novih zdravil in prebojnih rešitev. In kaj študij farmacije na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani pravzaprav ponuja? V prvi vrsti sodoben in multidisciplinaren program, ki združuje farmacevtska, medicinska, naravoslovna in regulatorna znanja. Študenti pridobijo celovit vpogled v razvoj zdravil – od načrtovanja in sinteze učinkovin do oblikovanja farmacevtskih oblik ter ocenjevanja njihove kakovosti, varnosti in učinkovitosti.

Poudarek je tudi na sodobnih bioloških zdravilih in zdravilih za napredno zdravljenje, kot sta celična in genska terapija. S pridobljenim znanjem magistri farmacije aktivno prispevajo k izboljšanju zdravljenja bolnikov ter k napredku v medicini in farmaciji.

Program vključuje praktično usposabljanje, magistrsko nalogo in strokovni izpit, po katerih so diplomanti pripravljeni na delo v različnih okoljih: zunanje in bolnišnične lekarne

farmacevtska industrija

regulatorni zavodi

predstavništva farmacevtskih podjetij

raziskovalne ustanove (inštituti, univerze)

Študijski program UL FFA Pridobljeni naziv Trajanje študija Število vpisnih mest v letu 2025/26 Enovit magistrski študijski program Farmacija magister/magistra farmacije 5 let, redni študij 180

Zakaj postati magister farmacije?

Farmacija je nepogrešljiv del sodobne družbe, saj zahteva poglobljeno razumevanje diagnostike, razvoja, izdelave in uporabe zdravil. Magistri farmacije so v tem smislu tudi izjemno iskani na trgu dela, študij pa odpira vrata tudi za nadaljevanje akademske poti na doktorski ravni. Področje farmacije je namreč zelo široko in ponuja številne karierne možnosti in napredovanja. S končanim študijem na Fakulteti za farmacijo se odpre paleta različnih zaposlitvenih možnosti.

Magister farmacije je ključni člen zdravstvenega tima in najpomembnejši strokovnjak za zdravila. V lekarnah postaja svetovanje bolnikom o pravilni uporabi zdravil vse pomembnejše – še posebej za bolnike z več kroničnimi boleznimi ali tiste, ki jemljejo več različnih zdravil hkrati. S svojim znanjem farmacevti neposredno prispevajo k izboljšanju izidov zdravljenja in kakovosti življenja bolnikov.

Si želite kariere na različnih področjih v slovenski in tuji farmacevtski industriji? Želite sodelovati pri odkrivanju in razvoju novih zdravil, svetovati bolnikom o zdravilih tako v lekarnah kot v kliniki ali pomagati bolnim, da bodo bolj zdravi? Če vas gledano v celoti zanima znanost ter si ob tem želite tudi prispevati k zdravju in boljši kakovosti življenja vam študij farmacije na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani odpira veliko zanimivih priložnosti.

Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani študentom ponujajo vrhunska znanja, ki jih povezujejo z realnimi izzivi v zdravstvu, industriji in raziskavah. Močno so tudi povezani z gospodarstvom, medicino in sodobno družbo, kar študentom omogoča stik z najnovejšimi dognanji in tehnologijami. S svojimi raziskavami in inovacijami aktivno soustvarjajo prihodnost farmacije ter prispevajo k razvoju novih farmacevtskih rešitev, ki izboljšujejo varnost in učinkovitost zdravil ter njihovo dostopnost bolnikom.

Zakaj je še dobro študirati na Fakulteti za farmacijo?

Dostop do vrhunske tehnološko-raziskovalne opreme.

Profesorji so uspešni strokovnjaki na svojem področju (nagrajeni za dosežke doma in v tujini).

Sodelujejo s priznanimi gostujočimi predavatelji.

Kar 40 odstotkov procesa učenja so praktične izkušnje (vaje in laboratoriji).

Študentski svet fakultete aktivno soustvarja dobre pogoje študija.

Možnost štipendij in sodelovanja na različnih natečajih ter tekmovanjih.

Številne možnosti mednarodnih študentskih izmenjav.

Močna povezanost z domačo in tujo industrijo.

Možnost sodelovanja pri evropskih in nacionalnih raziskovalnih projektih.

Foto: Fakulteta za farmacijo