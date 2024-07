V medijih se vrstijo odzivi na umik ameriškega predsednika Joeja Bidna iz predsedniške tekme zaradi njegovega pešajočega zdravja in starosti. Na spletnem portalu msn.com so se tako obregnili ob eno od nadaljevanj priljubljene ameriške serije Simpsonovi, saj naj bi se vrstili namigi, da so v njej "napovedali" Kamalo Harris kot domnevno demokratsko kandidatko. To ne bi bilo nič posebnega, če se v preteklosti ne bi že večkrat zgodilo, da so se "napovedi" iz serije čez čas uresničile.

V svoji izjavi, v kateri je objavil novico o umiku, je Biden podprl podpredsednico Kamalo Harris, pri čemer se je nekdanja ameriška senatorka izkazala za eno od orožij v boju proti Donaldu Trumpu.

Številni ljudje namreč trdijo, da so Simpsonovi napovedali vstop Harrisove v predsedniško kandidaturo. Ena od epizod 11. sezone z naslovom "Bart v prihodnost", v kateri Lisa postane predsednica, je postala viralna že leta 2021, ko je Harrisova prisegla kot prva ženska podpredsednica ZDA. Oboževalci so opazili precejšnje podobnosti med obleko Harrisove in Lisino obleko v epizodi, v kateri je nosila biserne uhane, biserno ogrlico in vijoličast blazer.

Al Jean, avtor animirane serije Simpsonovi, ki duhovito nastavlja ogledalo Američanom (in drugim), se je na omrežju X odzval na namige z besedami: "Napoved Simpsonovih, pri kateri sem ponosen, da sem zraven." Objavi je dodal tudi slikovno primerjavo Lise in Harrisove.

Še zdaleč ni prvič, da bi animirana serija "napovedala" pomembne politične dogodke. Takšna primera sta bila tudi Trumpova izvolitev za predsednika ZDA in napad njegovih podpornikov na Capitol Hill leta 2021.

Na Bidnov umik in potencialno nominacijo Harrisove se je odzvalo več znanih osebnosti, vključno z Robertom De Nirom, Lizzo in Barbro Streisand. Čeprav ostaja negotovo, ali bo Harrisova dejansko postala demokratska kandidatka, pa naj bi dejala, da je njen namen pridobiti in osvojiti to nominacijo.