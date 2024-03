Ameriški Slovenci v Betlehemu odkupili poslopje katoliške cerkve

Na pobudo Stephena Antalicsa so se farani pritožili v Vatikan, ki je leta 2011 preklical odlok o zaprtju cerkve, škofija pa je nato sklenila, da bodo maše le na dan zavetnika cerkve Sv. Jožefa in za pogrebe. Vsakoletnih maš okrog 19. marca so se udeleževali tudi slovenski diplomatski predstavniki v ZDA.

Škofiji je začelo primanjkovati denarja za sprotno vzdrževanje cerkve in slovenska skupnost v Bethlehemu se je odločila za odkup poslopja, ki so ga z delom in prostovoljnimi prispevki postavili slovenski priseljenci iz Prekmurja.

Cerkev je odkupilo novoustanovljeno Društvo Sv. Jožefa iz Bethlehema (SSJB), ki se je registriralo kot neprofitna organizacija v Pensilvaniji in kot javna dobrodelna organizacija na ravni ZDA.

S škofijo so se dogovorili, da bosta v cerkvi na leto najmanj dve maši

SSJB sporoča, da je njegova naloga obnova in ohranitev cerkve kot verskega objekta ter spomenika zgodovini in kulturni dediščini južnega Bethlehema. S škofijo so se dogovorili, da bosta na leto najmanj dve maši, ena na dan zavetnika v marcu in druga 28. oktobra na obletnico posvetitve cerkve leta 1914. SSJB lahko vse leto cerkev uporablja za zasebne molitve in druge dejavnosti, ki niso maše.

V ZDA je več podobnih cerkva, ki so jih postavili slovenski in drugi priseljenci predvsem iz Evrope, za katere je bila cerkev pred 20. stoletjem ne le versko središče ampak tudi središče družabnega življenja. Etnične skupnosti so se z leti asimilirale in pomanjkanje vernikov ter duhovnikov je povzročilo zapiranje cerkvenih objektov.

Odkup cerkve je stal okoli 170 tisoč dolarjev

Najbolj vztrajne katoliške skupnosti različnih etničnih skupin v ZDA, ki želijo ohraniti svojo dediščino, se zdaj odločajo za odkupe. V tej smeri razmišljajo tudi Slovenci v New Yorku, ki so pred kratkim ustanovili Slovensko društvo New York, saj tudi prihodnost slovenske cerkve Sv. Cirila na Manhattnu ni zagotovljena.

Po neuradnih informacijah je odkup cerkve od škofije Allentown SSJB stal okrog 170 tisoč dolarjev, morebitni odkup poslopja od newyorške nadškofije pa bi bil veliko večji finančni zalogaj.