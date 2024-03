Ameriški senat odobril financiranje zvezne vlade do konca septembra

Ameriški senat je davi odobril zakonodajni paket, ki se nanaša na proračun zvezne vlade v tekočem proračunskem letu. Danes je proračunski paket podpisal tudi predsednik Joe Biden, s tem pa je omogočeno nadaljnje financiranje in delovanje zveznih agencij do konca septembra, poročajo tuje tiskovne agencije.

Senatorji so sicer zamudili rok, ki se je iztekel opolnoči, za odobritev 1.200 milijard dolarjev za več ključnih zveznih agencij za tekoče proračunsko leto, a jim je v zgodnjih urah vendarle uspelo to izglasovati. Zakonodajni sveženj so potrdili s 74 glasovi za in 24 glasovi proti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Ni bilo lahko, a nocoj je bila naša vztrajnost vredna tega," je po več urah napetih pogajanj dejal vodja demokratske večine v senatu Chuck Schumer.

Od tega denarja so odvisne tri četrtine vladnih služb, vključno z ministrstvi za zunanje zadeve, obrambo, domovinsko varnost, pravosodje in finance. Doslej so imele odobreno začasno financiranje do 22. marca.

Predstavniški dom je zakonodajni sveženj sprejel šele v petek, zato senat ni imel veliko časa za odločitev. Pogajanja so bila močno zaznamovana z volilno kampanjo pred novembrskimi predsedniškimi volitvami. Med najbolj spornimi točkami je bilo financiranje ministrstva za domovinsko varnost, vključno z zagotavljanjem ukrepov na mejah.

Če zakonodajni paket ne bi bil sprejet, bi sledilo t. i. zaprtje (shutdown), saj milijoni državnih uslužbencev ne bi več prejemali plač.

Sprejetje zakonodajnega paketa je sprožilo nezadovoljstvo dela republikanskih kongresnikov, ki zato zahtevajo odstop predsednika doma iz lastnih vrst Mika Johnsona. Ta ima tako enake težave s skrajnimi republikanci, kot jih je imel njegov predhodnik Kevin McCarthy, ki je lani oktobra zaradi dogovora z demokrati o podaljšanju začasnega financiranja vlade predsednika Joeja Bidna izgubil položaj.

Financiranje preostalih 30 odstotkov zveznih vladnih služb, ki med drugim pokrivajo kmetijstvo, znanost, veteranske organizacije in promet, so brez večjih težav potrdili prejšnji mesec.