Nova kršitev sankcij? Putinovo darilo za Kim Jong Una. #foto

Severnokorejski voditelj se je do zdaj vozil v prestižnem mercedes-maybachu. Ob lanskem obisku Kima Jong Una, voditelja Severne Koreje v Rusiji, ga je Vladimir Putin zapeljal tudi z državniškim avtomobilom - ruskim aurusom senatom. Jong Un je bil bojda navdušen nad avtomobilom in si ga je v družbi Putina hitro zaželel. Ruski predsednik mu je zdaj izpolnil željo, saj je limuzino poslal v Severno Korejo in tam je avtomobil uradno prevzela Jong Unova sestra Kim Yo Jong.

Ruskega aurusa poganja hibridni pogon na osnovi 4,4-litrski motor V8, ki so ga pri Aurusu razvili s pomočjo Porscheja. Moč pogona je 440 kilovatov. Putin je vozilo prvič izkoristil ob proslavi svoje vnovične predsedniške izvolitve v letu 2018.

Pjongjang se pri luksuznih avtomobilih požvižga na mednarodne sankcije

Rusko darilo v Pjongjang je še eno izmed kršitev sankcij Združenih Narodov proti trgovanju s Severno Korejo, ki pa do zdaj Kima Jong Una niso ustavile pri nakupu luksuznih avtomobilov. Severnokorejci so pred leti uspeli v državo že pretihotapiti luksuzne mercedes-maybache, ki jih je Jong Un uporabil tudi ob državniških obiskih. Pri Daimlerju so v preteklosti že poudarili, da nimajo informacij, kako so ta vozila prispela v Severno Korejo.

Kakšen avtomobil je aurus senat?

Foto: Aurus

Foto: Aurus

Foto: Aurus

Foto: Aurus