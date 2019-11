Ameriški in kitajski pogajalci naj bi imeli še en konstruktiven telefonski pogovor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški minister za finance Steven Mnuchin in trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer sta imela v petek telefonski pogovor z namestnikom kitajskega premierja Liu Hejem glede trgovine. Obe strani sta pogovor označili kot konstruktiven. To so sicer povedali tudi po podobnem pogovoru pred tednom dni.