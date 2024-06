Ameriškega diplomata našli mrtvega v hotelski sobi v Kijevu

V glavnem mestu Ukrajine so našli mrtvega uslužbenca ameriškega veleposlaništva. Truplo neimenovanega atašeja veleposlaništva so v torek našli v kijevskem hotelu Hilton, poroča ukrajinski medij Strana.ua, ki se sklicuje na policijske vire.

"Včeraj okoli 11. ure je bilo v hotelski sobi najdeno truplo atašeja ameriškega veleposlaništva. Na truplu ni bilo najdenih sledi nasilja. Moški je v Ukrajino prispel 15. junija. Po informacijah, ki jih je pred prihodom posredoval na veleposlaništvo, je imel težave s povišanim holesterolom," je povedal vir.

Dodali so tudi, da so bila vrata hotelske sobe zaprta od znotraj. Obdukcija še ni bila opravljena, truplo pa so predali veleposlaništvu.

Ameriško zunanje ministrstvo je načrtovalo napotitev od 30 do 40 diplomatov v Kijev

Marca so štirje neimenovani viri za revijo Foreign Policy povedali, da ameriško zunanje ministrstvo načrtuje napotitev od 30 do 40 diplomatov na ameriško veleposlaništvo v Kijevu. Foreign Policy je pisal, da so zaposleni na veleposlaništvu preobremenjeni, saj se sredi vojne soočajo s pomanjkanjem.

Ameriško zunanje ministrstvo sicer trenutno zaradi vojne ameriškim državljanom odsvetuje potovanje v Ukrajino. "Tisti, ki se odločijo ostati v Ukrajini, morajo biti previdni glede možnosti vojaških napadov, kriminala, civilnih nemirov. Varnostne razmere v Ukrajini ostajajo nepredvidljive. Nenehno prihajajo poročila o ruskih silah, ki ameriške državljane na rusko okupiranih območjih Ukrajine pridržijo, zaslišujejo in nadlegujejo zaradi njihove nacionalnosti," so zapisali.