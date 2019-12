Američanom neurja ovirajo vračanje domov po praznikih

Več kot 50 milijonov Američanov se je v nedeljo skušalo odpraviti domov po zahvalnem dnevu, ki je trajal od preteklega četrtka, in velik del se je soočal s težavami v prometu zaradi zimskih neurij. Ta so v nedeljo zajela najbolj obljudeni severovzhod države in se bodo nadaljevala do torka.

Do nedelje je bilo odpovedanih 680 poletov, več kot 4200 pa se jih je soočalo z zamudami. Glede na to, da imajo ZDA na dan povprečno 87.000 poletov, to ni prehudo. Je pa problem, ker se je v nedeljo skušalo z letali odpraviti domov rekordnih 3,1 milijona ljudi.

V Južni Dakoti je strmoglavilo manjše zasebno letalo Pilatus PC-12 z 12 osebami na krovu. Letalo je pri letališču Chamberlain strmoglavilo zaradi snega in vetra, pri čemer je umrlo devet ljudi, med njimi dva otroka, trije pa so preživeli in so jih poškodovane prepeljali v bolnišnico v Sioux Fallsu.

Gneča na cestah

Foto: Reuters Težave so tudi v cestnem prometu, kar prizadeva še večje število ljudi, saj se večina od 55 milijonov letos na praznike odpravlja in vrača po cesti. V Arizoni sta umrla dva otroka v avtomobilu, ki ga je odnesla poplava.

Mrzlo, vetrovno, deževno in snežno je bilo v nedeljo po celotnem severovzhodu ZDA. Okrog mesta New York je najprej padal leden dež s snegom, danes popoldne pa pričakujejo sneg. Sunki vetra so tako močni, da odnašajo pokrivala z glav ljudi in zanašajo po pločnikih tudi 100-kilogramske možakarje. Vendar pa so velika letališča okrog mesta ostala odprta, le malce krajših zamud je bilo.