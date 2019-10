Američanki odškodnina, ker ji je policija v javnosti odstranila tampon

Ko je tistega dne Natalie Simms na ulici sedela na cestnem robniku in čakala svojega partnerja, so do nje pristopili policisti in jo želeli preiskati zaradi suma, da ima pri sebi prepovedane droge. Najprej so preiskali njen avto, kjer niso našli ničesar, nato pa so poklicali še detektivko Maro Wilson, da je preiskala še njo, glede na podatke sodišča poroča Business Insider.

Od Simmsove je detektivka zahtevala, da se sleče in razširi noge, nato pa ji je, kljub opozorilu, da ima menstruacijo, pred vsemi na ulici iz vagine potegnila tampon, prepojen s krvjo. Detektivka se je je tudi dotaknila po intimnih predelih, prav tako naj bi komentirala, da je zelo poraščena.

Mesto in detektivka se za dejanje oškodovanki nista nikoli opravičila. Štiridesetletna Simmsova je zato lani proti mestu in zdaj že upokojeni detektivki vložila tožbo, mesto pa ji je ponudilo poravnavo za 205 tisoč dolarjev (184 tisoč evrov). O odškodnini bo ta teden odločal mestni svet, Simmsova pa naj bi ponujeno vsoto že sprejela.