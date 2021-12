Američanka po pozitivnem testu toliko ur preživela v izolaciji v toaletnih prostorih letala #video

Marisa Fotieo je povedala, da jo je med letom 20. decembra začelo boleti grlo in odločila se je opraviti hitri antigenski test na novi koronavirus, ki ga je imela s sabo. Ta je potrdil okužbo.

Posledično je preostanek poti preživela v samoizolaciji v toaletnih prostorih letala, stevardesa pa ji prinašala hrano in pijačo. "To je bila nora izkušnja," je za NBC News dejala Američanka, ki sicer prihaja iz Michigana. "Na letu je bilo 150 ljudi in moj največji strah je bil, da bi jim prenesla okužbo," je dejala.

1. A woman voluntarily isolated herself in an airplane toilet for 5 hours, after testing positive for Covid-19 during a flight.



"(There were) 150 people on the flight, and my biggest fear was giving it to them," Marisa Fotieo told US broadcaster NBC News.



