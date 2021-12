Piloti zboleli, odpovedali 4.500 letalskih poletov

Številni Američani, ki so nameravali za božič obiskati svoje bližnje, so tako že drugo leto zapored ostali razočarani.

Številni Američani, ki so nameravali za božič obiskati svoje bližnje, so tako že drugo leto zapored ostali razočarani. Foto: Reuters

Po svetu so v petek in danes odpovedali okoli 4.500 letalskih poletov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Razlog je koronavirusna različica omikron, ki se nezadržno širi. Odpovedi pa niso prizadele Božičkovega potovanja po svetu, so zagotovili na severnoameriškem poveljstvu zračne obrambe.

Po podatkih spletne strani Flightaware.com so danes odpovedali najmanj dva tisoč poletov, od tega 700 z ameriških in letališč oziroma nanje, že v petek pa okoli 2.400. Poleg tega prihaja do številnih zamud.

Zbolelo je precej pilotov in drugega letalskega osebja, številni so morali zaradi stika z okuženimi v karanteno. Zato so morali v družbah, kot so Lufthansa, Delta, United Airlines in številne druge, v času, ko je običajno potovanj največ, odpovedati polete.

Po poročanju AFP so okoli petino poletov odpovedali tudi v kitajski letalski družbi China Eastern, v Air China pa so odpovedali 15 odstotkov poletov.

Božiček je na poti

K sreči pa koronavirusna različica omikron ni preprečila potovanja Božičku. S severnoameriškega poveljstva zračne obrambe (NORAD), ki že več kot 60 let sledi Božičkovemu potovanju po svetu, so namreč sporočili, da tudi letos ni nobenih težav.

General Eric Kenny je za AFP povedal, da je Božiček, ki naj bi letos po svetu raznesel dve milijardi daril, dobro in da je že na poti.

To so zagotovili tudi ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu in njegovi ženi Jill na videokonferenci v petek zvečer.