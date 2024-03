Albanski premier zgrabil novinarko in jo odrinil #video

Na izjavi za medije je albanskega premierja Edija Ramo zmotilo vprašanje, ki ga je glede financiranja novega pristanišča Drač postavila novinarka albanske televizije Ambrosia Meta. Na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, lahko vidimo, kako Rama novinarko zgrabi za obraz in jo odrine stran ter odkoraka z izjave za medije.

Po poročanju albanskih medijev je novinarka premierju zatem dejala, naj se je prosim ne dotika več.

#Albania : Women Press Freedom denounces PM Edi Rama's aggression towards #AmbroziaMeta . It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader has shown contempt toward critical press. We stand with Meta & demand Rama apologizes & treats journalists with respect. pic.twitter.com/nvYqI6BByD

Po številnih kritikah se je na družbenem omrežju X oglasil Rama in zavrnil očitke o neprimernem vedenju. Dodal je, da se nima za kaj opravičevati.

Apologies?!



Apologies following a completely abhorring lie while everything is in video and a dozen of journalists, and cameramans as well are eyewitnesses of the simple truth that not only there was anything near to an agression, but all questions were answered patiently… pic.twitter.com/iqH3xE7SMl