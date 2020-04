On Monday, Coors Light dropped off 150 cans of beer to Olive Veronesi's house in Seminole, Pennsylvania. https://t.co/7wxseI1vXh — HuffPost (@HuffPost) April 14, 2020

93-letna Olive Veronesi iz ameriške zvezne države Pensilvanija je postala senzacija na svetovnem spletu, potem ko je ob oknu svojega doma pozirala s pločevinko najljubše znamke piva in napisom Potrebujem več piva. Njeno fotografijo so uporabniki pospešeno delili prek družbenih omrežij, na objavo pa so postali pozorni tudi v pivovarni Coors Light.

According to one report, Molson Coors delivered 150 Coors Light beers to Olive Veronesi's home on Monday, and the beverage company confirmed the gift in a statement to USA TODAY. https://t.co/qKmkR5DBSt — USA TODAY (@USATODAY) April 14, 2020

V podjetju so se odločili, da bodo 93-letnici, ki se je zaradi epidemije novega koronavirusa izolirala doma, podarili 150 pločevink piva. Ko so opravili dostavo, je Veronesijeva na svoji verandi takoj spila eno pločevinko. "Ostalo mi je samo še 12 pločevink. Vsak večer spijem eno pivo. Pivo ima vitamine in je dobro, dokler z njim ne pretiravaš," je za eno od televizijskih postaj povedala 93-letnica.