89 Južnokorejcev se je srečalo s sorodniki s Severne Koreje

V severnokorejskem letovišču na gori Kumgang se je danes začelo srečanje družin, ki jih je ločila korejska vojna. Več kot polovica udeležencev je starejših od 80 let in so osebno občutili ločitev pred skoraj 70 leti, ko se jim ni zdelo verjetno, da svojih sorodnikov ne bodo videli tako dolgo. To je prvo takšno srečanje po treh letih.

Koreji sta prejšnji teden oblikovali končni seznam oseb, ki se udeležujejo tridnevnega srečanja, za katero sta se na vrhu aprila dogovorila južnokorejski predsednik Moon Jae-in in severnokorejski vodja Kim Jong-un.

Iz Južne Koreje je na goro pripotovalo 89 ljudi, iz Severne Koreje pa naj bi se srečanja udeležilo 88 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sina ni videla že 67 let

Med njimi je tudi 92-letna Lee Keum-seom, ki naj bi prvič videla svojega sina, odkar ju je ločila vojna. Takrat je bil star štiri leta, danes jih šteje 71. "Nikoli si nisem predstavljala, da bo prišel ta dan. Nisem niti vedela, ali je živ ali ne," je povedala slabotna 92-letnica.

Foto: Reuters

Med korejsko vojno med letoma 1950 in 1953, ki sicer uradno še ni končana, je bilo od svojih družin ločenih več milijonov ljudi. Večina jih je umrla, ne da bi se ponovno videli ali slišali s svojimi sorodniki na drugi strani meje. Čezmejna komunikacija med civilisti je namreč prepovedana.

Srečanje družin bo trajalo tri dni

Pri južnokorejskem Rdečem križu je trenutno registriranih le še okoli 57.000 oseb, ki se želijo srečati s svojimi severnokorejskimi svojci. Na srečanju imajo Korejci le tri dni časa, da nadoknadijo številna zamujena leta.

Program srečanja družin, ločenih zaradi vojne, so obudili leta 2000 in sprva so jih organizirali letno, a so zaradi zaostritve odnosov ta postala vedno bolj redka. A so se odnosi otoplili, sprva zaradi dogovora, da bo Severna Koreja na zimske olimpijske igre v južno sosedo poslala svoje športnike in navijače.