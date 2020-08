318 okužb s koronavirusom v BIH, tudi med migranti v Bihaću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V BiH so v zadnjem dnevu zabeležili 318 novih okužb z novim koronavirusom, nekoliko manj kot dan pred tem. Med okuženimi je tudi najmanj pet migrantov v Bihaću. Šolsko leto se bo sicer v BiH kot običajno začelo septembra.

V Republiki srbski so v zadnjih 24 urah potrdili 86 novih okužb, v Federaciji BiH pa kar 232. Obenem so našteli šest smrti zaradi zapletov pri bolnikih z boleznijo covid-19, po tri v vsaki entiteti. Dan pred tem so sicer v BiH potrdili 364 novih okužb s koronavirusom ter smrt desetih bolnikov z novim koronavirusom, piše STA.

Največ okužb v Sarajevu

Največ okužb beležijo v Sarajevu, sledita mu Doboj in Banjaluka. Doslej so sicer v BiH od začetka epidemije potrdili 17.736 okužb, 532 ljudi je umrlo, 10.862 pa jih je doslej ozdravelo. Krizni štab Federacije BiH je županijam, ki so pristojne za področje šolstva, medtem naročil, da se mora novo šolsko leto kljub epidemiji začeti septembra v skladu z načrti.

Obenem je sicer naročil, da se morajo vse izobraževalne ustanove ustrezno pripraviti na morebitno poslabšanje razmer ter izdelati krizni načrt. To lahko pomeni tudi organizacijo pouka na daljavo oziroma po spletu in sprejetje drugih ukrepov za zajezitev širjenja virusa.

Srbska tiskovna agencija Tanjug je pred tem poročala, da je bilo na testu za novi koronavirus pozitivnih tudi pet migrantov iz begunskega centra Bira v Bihaću. To je v petek potrdila ministrica za zdravje Unsko-sanskega kantona Federacije BiH Nermina Ćemalović. Testirali so sicer že več kot 500 migrantov v centru, poroča STA.

V kantonu zdaj okoli sedem tisoč nezakonitih migrantov

Pristojni v Bihaću opozarjajo, da bo večja težava nastala, če bodo novi koronavirus odkrili pri tistih migrantih, ki niso v centru in so brez vsake zdravniške oskrbe. Ćemalovićeva je pojasnila, da v centru nimajo zmogljivosti za izolacijo okuženih in da se je že zgodilo, da je eden od okuženih preprosto pobegnil. Zato naj bi do 1. septembra prostore za karanteno usposobili v bližnjem sanatoriju.

Iz Unsko-sanskega kantona, ki meji na Hrvaško, so sicer v sredo sporočili, da zaradi stopnjevanja migrantske krize in vse večjega nezadovoljstva prebivalcev ne bodo več dovolili vstopa nezakonitim migrantom na ozemlje kantona. Vlada kantona je migrantom tudi prepovedala gibanje zunaj sprejemnih centrov, kjer so registrirani, kot tudi na javnih krajih, ta ukrep pa utemeljila s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa.

V kantonu naj bi bilo po ocenah lokalnih oblasti že zdaj okoli sedem tisoč nezakonitih migrantov. Za več kot polovico ni prostora v sprejemnih centrih, tako da živijo na ulici, še navaja STA.