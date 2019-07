24 let od genocida v Srebrenici še vedno iščejo posmrtne ostanke žrtev #video

V spominskem centru Potočari blizu Srebrenice bo danes potekala spominska slovesnost ob 24. obletnici genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov v samo nekaj dneh po zavzetju te bošnjaške enklave 11. julija 1995 ubile več kot 8.300 Bošnjakov. Tokrat bodo pokopali posmrtne ostanke 33 žrtev, med katerimi je bila najmlajša stara 16 let. Posmrtne ostanke približno tisoč žrtev še vedno iščejo.

Gre za na novo identificirane žrtve genocida, od katerih so jih doslej v spominskem centru pokopali 6.610. Posmrtne ostanke približno tisoč žrtev še iščejo, saj so jih sile bosanskih Srbov iz primarnih grobišč premeščale na različne kraje, da bi zakrile svoj zločin. Njihova identifikacija je zato zelo zahtevna.

Žrtvam se bodo z minuto molka poklonili tudi v Sloveniji

Tudi letos se je zaznamovanje genocida začelo s pohodom miru, na katerem se je v ponedeljek pet tisoč ljudi podalo na okoli sto kilometrov dolgo pot, po kateri je na tako imenovanem maršu smrti okoli 15 tisoč ljudi, večinoma moških, po padcu enklave poskušalo priti do osvobojenega ozemlja pri Tuzli. Spomin na žrtve genocida bodo danes opoldne z minuto molka v državnem zboru počastili tudi slovenski poslanci. Prej bo zbrane nagovoril predsednik državnega zbora Dejan Židan.

Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 ubile več kot 8.300 Bošnjakov. Posmrtne ostanke približno tisoč žrtev še vedno iščejo. Foto: Reuters

Ob istem času se bodo žrtvam z minuto molka poklonili tudi pred mestno hišo v Ljubljani. Dogodek organizirata zavoda Averroes in Pogreb ni tabu pod pokroviteljstvom muftija Nedžada Grabusa in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Žrtvam se bodo prvič poklonili v Svetu Evrope, točneje v njeni parlamentarni skupščini, vendar pa v Strasbourgu ne bo delegacije BiH. Država do konca leta pri delu parlamentarne skupščine namreč ne sme sodelovati, ker pol leta po volitvah ni izbrala članov delegacije.

Zakaj ne smemo pozabiti Srebrenice?

Genocid v Srebrenici velja za največji zločin v vojni po razpadu Jugoslavije in največji zločin po drugi svetovni vojni na evropskih tleh. Spomladi leta 1995 je postalo jasno, da je vojna v BiH v zadnji fazi. V mednarodni skupnosti so se namreč že odločili, da bodo BiH razdelili na dve enoti, in sicer na srbsko entiteto in federacijo pod nadzorom bošnjaških in hrvaških enot. V to je načeloma privolil tudi srbski predsednik Slobodan Milošević, odprto je bilo le vprašanje, kako se bo delilo ozemlje.

Genocid v Srebrenici velja za največji vojni zločin po razpadu Jugoslavije in največji vojni zločin po drugi svetovni vojni na evropskih tleh. Srebrenico so bosanski Srbi zavzeli, ko je bila ta varno območje pod okriljem Združenih narodov. Foto: Reuters

Poveljniku sil bosanskih Srbov Ratku Mladiću, kasneje znanemu tudi pod vzdevkom balkanski klavec, se je z etničnim čiščenjem muslimanskih naselij znotraj srbskih ozemelj v BiH, gre za področje Srebrenice, Žepe, Goražd in Bihaća, zato mudilo. "Moramo doseči svoj končni cilj, popolno srbsko Podrinje. Ne bo umika, dokler je vprašanje srebreniška enklava. Življenje naših sovražnikov moramo narediti nemogoče," je vojakom govoril Mladić.

Balkanski klavec obsojen na dosmrtni zapor

Mladićeva vojska je 11. julija 1995 po treh letih napadov zavzela Srebrenico, varno območje pod okriljem Združenih narodov, ki so ga branili nizozemski vojaki. "Srbskemu narodu podarjamo to mesto. Po uporu dahij se bomo Turkom maščevali za vse, kar se je dogajalo na teh območjih," je pred kamerami napovedoval Mladić. V poznejših dneh so sile bosanskih Srbov v Srebrenici in okolici ubile več kot osem tisoč moških in dečkov, z domov pa je bilo pregnanih okoli 30 tisoč ljudi.

Nekdanjega poveljnika bosanskih Srbov, ki je bil eden od glavnih akterjev vojne v BiH, je haaško sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije leta 2017 obsodilo na dosmrtni zapor. Foto: Reuters

Mladića, ki je bil poleg prej omenjenega Slobodana Miloševića in nekdanjega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića, eden izmed glavnih akterjev krvave morije v BiH med letoma 1992 in 1995, je haaško sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije zaradi vojnih zločinov leta 2017 obsodilo na dosmrtni zapor. Karadžić je bil marca letos v Haagu prav tako obsojen na dosmrtno zaporno kazen, a se je na kazen pritožil. Milošević je zaradi srčnega napada leta 2006 umrl v zaporu v Haagu.