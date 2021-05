150 km/h, 160 potnikov: vlak je bil brez voznika

Japonski vlaki Šikansen so pregovorno točni, a to ima tudi svojo ceno. Fotografija je simbolična.

Japonski vlaki Šikansen slovijo tako po svoji hitrosti kot točnosti, ta pa ima lahko tudi svoje negativne posledice. Ker je vsakršna zamuda že prava sramota, so upravitelji vlakov pod velikim pritiskom. To je na lastni koži spoznal tudi eden od strojevodij, ki je dolgo odlašal z odhodom do stranišča. Ko ni mogel več vzdržati in so bile bolečine v predelu trebuha že premočne, se je tja napotil kar med vožnjo.

Vlak s 160 potniki je bil tri minute brez voznika

To pa je storil pri hitrosti 150 kilometrov na uro, ko je z vlakom peljal 160 potnikov. Prosil je sprevodnika, naj med njegovo odsotnostjo popazi na dogajanje z vlakom. Sprevodnik sicer opravlja več nalog, med temi pa ni vožnje oziroma upravljanja vlaka.

Voznika v kabini ni bilo tri minute in po dogodku se je javno opravičil. Na vmesni postaji se ni želel dodatno ustaviti, ker bi to pomenilo zamudo. V povprečju znaša dnevni zaostanek vlaka na liniji Tokaido komaj 60 sekund, je poročal CNN.

Spomin na tragično nesrečo pred 16 leti

Pritiski na upravitelje vlakov zaradi točnosti imajo lahko svoje posledice. Najhujše so se pripetile leta 2005, ko je voznik vlaka proti postaji – da bi preprečil preveliko zamudo – vozil občutno prehitro. Zadnjega ovinka vlak ni zvozil. Iztiril se je, pri tem pa je umrlo več kot sto ljudi.