14 čilskih duhovnikov, vpletenih v zlorabo otrok, razrešenih dolžnosti

Avtorji: STA, Kaya Kamenarič

Foto: Reuters

Cerkvene oblasti v Čilu so v torek razrešile dolžnosti 14 duhovnikov, vpletenih v škandal zlorabe otrok v tej južnoameriški državi, poročajo tuje tiskovne agencije. "Ti duhovniki so bili vpleteni v dejanja, ki so del kriminala v civilnem in cerkvenem življenju," so zapisali na škofovskem sedežu v mestu Rancagua, ki ga vodi Alejandro Goic.