"Do kdaj mi bo država še kradla elektriko?"

Omrežninski akt, ki draži ceno elektrike oziroma omrežnine in ukinitev sheme netmetering za domače sončne elektrarne sta dve veliki spremembi letošnjega leta, zaradi katerih se Slovenci, razumljivo, sprašujejo, kateri sistem ogrevanja sploh še prinaša korist in kako znižati stroške v gospodinjstvu. Danijel Vuk in Matic Slatinek iz podjetja Termo Shop ponujate konkretne rešitve in odgovarjata na številna vprašanja naših bralcev, ki so jih lahko zastavili na naši spletni strani Siol.net. Je toplotna črpalka res še najbolj ekonomična odločitev, ko pride do ogrevalnih sistemov? Se sončne elektrarne še vedno splačajo? Strokovnjaka s področja energetike sta podrobnosti razkrila v tokratnem podkastu.

"Lastni viri, kot so sončna elektrarna, toplotna črpalka in pa vedno bolj tudi hranilnik električne energije s sistemom upravljanja, so tisto, kar bo v prihodnosti moral imeti praktično vsak," pravi Danijel Vuk, direktor podjetja Termo Shop, ki oriše tudi prihodnost energetike.

Pri omrežninskem aktu je še vedno nekaj neznank, pojasni Vuk, saj se je v polletnem obdobju, ko so prvič govorili o uveljavitvi, že marsikaj spremenilo: "Prvič se je zgodilo, da se ukvarjamo z negativnimi cenami energije v resničnosti in pojavljajo se že ponudniki z dinamičnimi cenami za gospodinjstva," razloži Vuk, zato je ta zgodba po njegovem še precej negotova.

Danijel Vuk, direktor podjetja Termo Shop Foto: Siol.net

Prihranek v hiši za tisoč evrov

Ne le elektrika in plin, dražijo se tudi drva, peleti in kurilno olje, zato nam Matic Slatinek, direktor prodaje Termo Shop, konkretno pojasni, zakaj je toplotna črpalka še vedno najbolj ekonomična izbira.

Za primerjavo navede hišo, ki za ogrevanje porabi dva tisoč litrov kurilnega olja. Strošek pri aktualnih cenah kurilnega olja (1,15 evra na liter) tako znaša okoli 2.300 evrov na leto.

"Takšno kurilno napravo bi lahko nadomestila toplotna črpalka z nazivno močjo 10 KW, kar pomeni, da bi na letni ravni porabila okoli 7100 KWh. Če vzamemo povprečno ceno električne energije v tem letu, ki je znašala 0,19 evra na KWh, je strošek 1360 evra. Če primerjamo toplotno črpalko s kurilnim oljem, smo tako že na dobrih tisoč evrov prihranka," ponazori Slatinek.

Matic Slatinek, direktor prodaje Termo Shop Foto: Siol.net

V podjetju imajo sicer pripravljene modele za različne tipe ogrevalnih sistemov, stranki pa najlažje pomagajo s primerjavo, kaj prinese toplotna črpalka na podlagi ogrevalnega sistema, ki ga uporablja posameznik.

Penali za prekoračitve

Zanimalo nas je tudi, ali so toplotne črpalke tisti porabnik, ki nam lahko v hladnih zimskih mesecih povzroči prekoračitve dogovorjene obračunske moči po omrežninskem aktu in s tem globe.

"Dejstvo je, da ko je najbolj mrzlo, bo toplotna črpalka najbolj delovala, mimo tega ne bo šlo. Kar lahko naredimo je, da lahko s pametnimi sistemi upravljanja to nekoliko omilimo in preidemo morda v tarifo, ki je za nas ugodnejša," pojasni Vuk in podrobno razloži, kaj se bo s stroški omrežnine zgodilo tistim, ki že imajo toplotne črpalke, oziroma tistim, ki se ogrevajo drugače.

Kaj bo s popularnimi sončnimi elektrarnami?

Slatinek pojasni, zakaj je sistem sončne elektrarne še vedno smiseln, ali tudi po ukinitvi letnega netmeteringa še prinaša prihranke ter zakaj je toliko govora o baterijskih hranilnikih električne energije. Koliko ti dejansko podražijo začetno investicijo v sončno elektrarno?

Foto: Siol.net

Do kdaj mi bodo še kradli elektriko?

Ker je vprašanj o tej aktualni temi veliko in ljudi resnično zanima, kako bi si lahko znižali stroške energije, sta strokovnjaka tudi podrobno odgovorila na vprašanja naših bralcev. Konkretno jih je na primer zanimalo, "Do kdaj bo še uzakonjena kraja električne energije, proizvedene z mojo sončno elektrarno, ki sem jo sam plačal?" in "Kako se bo lahko odčitavalo števce na 15 minut, ko pa imajo na nekaterih transformatorjih motnje frekvenčnega odčitavanja in posredno v aplikaciji ne vidimo stanj?".

Tretji bralec meni, da nas je država opeharila, saj nam s spremembo zakonodaje otežuje in draži izgradnjo energetskih naprav, s čimer nas dvakrat udari po žepu, uporabnika plinske peči, ki je stara 24 let, pa zanima, ali naj jo zamenja s toplotno črpalko.

Zanimivih vprašanj je še veliko in prav na vse sta v podkastu odgovorila Danijel Vuk in Matic Slatinek.

Foto: Siol.net

Razkrila sta tudi, kako na tehnološke sisteme vplivajo naravne nesreče, kot je denimo toča, ki nam razbije solarne panele, ali poplave, ki zalijejo klet, v kateri je toplotna črpalka in med drugim še tudi, kakšne so napovedi za prihodnost – bodo cene še naprej rasle? Kaj nas čaka v prvih dveh letih, ko bo slika sprememb bolj jasna?

Danijel Vuk, direktor podjetja Termo Shop. Foto: Jan Lukanović