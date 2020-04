ZZZS: Izdatki za bolniška nadomestila zaradi epidemije predvidoma višji za 30 milijonov evrov

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) predlaga, da se z interventnim zakonom zavodu iz državnega proračuna zagotovi pokrivanje razlike med prihodki in odhodki v posameznem koledarskem letu, enako kot je zagotovljeno zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S tem bi se zagotovilo finančno vzdržno in nemoteno poslovanje zdravstvene blagajne in slovenskega zdravstva, piše STA.

Zaskrbljeni nad delovanjem zdravstvenega sistema

Ob tem so opomnili, da vlada in DZ pretekli teden njihovih predlogov nista vključila v prvi interventni protikoronski megazakon, zato so izvajalci zdravstvenih storitev in ZZZS zaskrbljeni glede nujno potrebnih pogojev za neprekinjeno in učinkovito delovanje zdravstvenega sistema v letošnjem letu.

Na zavodu namreč ocenjujejo, da bo javna zdravstvena blagajna v letu 2020 prejela okoli 215 milijonov evrov manj prihodkov od prispevkov glede na načrtovane v finančnem načrtu za leto 2020. Iz naslova zmanjšanja gospodarske aktivnosti pričakujejo upad v višini 200 milijonov evrov, iz naslova odloga plačila prispevkov po začasnem protikoronskem ukrepu pa pričakujejo upad v višini 15 milijonov evrov.

"Dodatno ocenjujemo, da se bodo zaradi nastalih kriznih razmer povečali izdatki za nadomestila odsotnosti za okoli 30 milijonov evrov glede na načrtovane v finančnem načrtu ZZZS za leto 2020," so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem ocenjujejo, da ZZZS iz lastnih finančnih sredstev ne bo mogel poravnavati svojih obveznosti do izvajalcev zdravstvenih storitev in kriti pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, poroča STA.

Izpad prihodkov naj se pokrije iz državnega proračuna

ZZZS med drugim predlaga, da se javnim zdravstvenim zavodom izpad prihodkov v letu 2020 zaradi nerealiziranih programov zdravstvenih storitev, ki so dogovorjene v pogodbi z ZZZS in ki jih na podlagi odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije ne smejo opravljati oz. jih smejo opravljati le v omejenem obsegu, pokrije iz državnega proračuna. Kot so ocenili, bi ZZZS v tem primeru imel okoli 144 milijonov evrov manj odhodkov za omenjene zdravstvene storitve.

ZZZS je v poslovnem letu 2019 sicer realiziral okoli 3,1 milijarde evrov prihodkov, leto pa je končal s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 50,6 milijona evrov, kaže poslovno poročilo za lani. Zavod v zadnjih letih beleži rast izdatkov zaradi bolniških odsotnosti. Lani so ti znašali nekaj več kot 381,5 milijona evrov, navaja STA.