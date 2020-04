104-letnica po dveh vojnah premagala še koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Italije, enega od glavnih žarišč novega koronavirusa v Evropi, prihaja vesela novica, da je koronavirus premagala 104-letna gospa iz doma za ostarele. "Veliko veselje in nagrada za vse, ki so skrbeli za njo," je dejal eden od zdravnikov iz bolnišnice, kjer se je zdravila Ada Zanusso.

Ada Zanusso, la anciana italiana de 104 años que ha sobrevivido a la gripe española y al coronavirus.https://t.co/491Sv8fcJb #coronavirusItalia #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/fAx2hfzMal — La Vanguardia (@LaVanguardia) April 6, 2020

Italijo je novi koronavirus zelo prizadel in ima po zadnjih podatkih potrjenih več kot 132 tisoč okužb, ob tem pa je zaradi bolezni covid-19 umrlo več kot 16.500 ljudi.

Skoraj 23 tisoč Italijanov je novi koronavirus uspešno prebolelo, med njimi pa je tudi 104-letnica iz doma za ostarele v mestu Biella, kjer je zaradi koronavirusa umrlo 21 oseb.

Italijanski mediji: Najstarejša oseba, ki je premagala koronavirus

Po poročanju italijanskih medijev je 104-letnica najstarejša oseba, ki je premagala koronavirus.

"V začetku marca se je zelo slabo počutila. Imela je vročino in težave z dihanjem," se najtežjih trenutkov, ko je sumil, da je njegova mama okužena s koronavirusom, spominja eden od štirih sinov. Obiskati je takrat ni več mogel, saj so jo že preselili na drug oddelek, tako da sta se slišala le po telefonu in prek videoklicev.

Preživela pandemijo španske gripe

"Njeno okrevanje je izjemna novica in znak upanja v teh težkih časih," je dejal eden od zdravnikov, ki je zdravil Ado Zanusso. 104-letnica je rojena leta 1916 in je v svojem življenju preživela dve vojni in pandemijo španske gripe.

"Sama lahko vstane in gre do svojega stola," je okrevanje opisal njen zdravnik. Ženska komaj čaka, da bo spet lahko videla svojo družino.

Zanussojeva je po poročanju italijanskih medijev za las "premagala" ameriškega vojnega veterana Williama Billa Lapschiesa, ki je covid-19 premagal ravno ob praznovanju svojega 104. rojstnega dne.