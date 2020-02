Reševalcu iz vode, ki je na portoroški plaži posilil 17-letnico, zvišali kazen

Še en storilec je posilstvo takoj priznal in bil obsojen na 17 mesecev zapora, tretji posiljevalec je ostal neznan, medtem ko je Koprčan na sodišču vztrajal pri nedolžnosti in bil sprva obsojen na dve leti zapora. Višje sodišče mu je kazen zvišalo na tri leta zapora, ker je bil na prvi stopnji obsojen na kazen, ki je bila celo pod zakonsko predvidenim minimumom, pisanje Dnevnika povzema STA.

Uporabili omilitvena določila za kazen pod spodnjo predpisano mejo

Na okrožnem sodišču so uporabili omilitvena določila, ki omogočajo izrek kazni pod spodnjo predpisano mejo, tako pa so se odločili, ker posiljevalec žrtve ni poškodoval in ker je posilstvo trajalo relativno kratko. Za kaznivo dejanje posilstva je sicer predpisana kazen od enega do deset let zapora. Če posilstvo zagreši več oseb zapored, pa je predpisana kazen od treh do 15 let zapora.

Na koprskem sodišču so za Dnevnik pojasnili, da je obramba Koprčana vložila še zahtevo za varstvo zakonitosti, s katero izpodbija sodbi koprskih sodišč, vendar odločitve vrhovnega sodišča še niso prejeli.