Župan SD Tanji Fajon: So what?

Med Emilom Rojcem, ilirskobistriškim županom iz vrst SD, in vodstvom stranke, s katero si ne delita pogleda glede odnosa do migrantov, se je spet zaiskrilo.

Predsedujoča SD Tanja Fajon je v intervjuju za Mladino v začetku junija dejala, da se namerava z Emilom Rojcem resno pogovarjati. "Lahko se tudi ne strinjava v pogledih, kakšen naj bo odnos do migranotov. Moj pristop je vedno bil, da moramo te izzive reševati na humani način, vsi smo najprej ljudje. In če bosta najina pogleda diamtralno nasprotna, potem ne vidim vezi, ki bi naju povezovala," je dejala. Rojc se je danes na njene besede na Twitterju odzval z zapisom: "So what?".

Fajonova: Določene stvari bi reševala drugače

"Socialni demokrati smo demokratična stranka," nam je v odzivu na zapis Rojca sporočila Fajonova. "Z županom Rojcem bi določene stvari reševala drugače. Tudi če se kdaj ne strinjava, pa razumem, da so njegove reakcije povezane s situacijo, ki jo ljudje občutijo na meji. To spoštujem, ker je država dolžna poskrbeti za varnost ljudi. To je tudi najboljši način, da migracije ne bodo neprestano zlorabljene za politične namene in spodbujanje sovraštva," je še dodala.

Tanja Fajon v kontekstu vprašanja, ali se mislijo Socialni demokrati v bodoče komu odreči, o meni pove:

» … In če bosta najina pogleda diametralno nasprotna, potem ne vidim vezi, ki bi naju povezovala.«

Moj odgovor pa: »So what?« (Mladina 5. JUNIJ 2020) — Emil Rojc (@RojcEmil) June 15, 2020

Odnosi med stranko in Rojcem so napeti že dlje časa. Medtem ko vodstvo stranke zagovarja bolj humanitaren pristop do migrantskega vprašanja, se Rojc zavzema za povsem zaprte meje.

Najbolj se je med županom in vodstvom stranke zaostrilo lani aprila, ko je v Jelšanah ob njegovi podpori potekal protimigrantski shod. Takrat so v stranki napovedovali, da se bodo z njim pogovorili. Špekuliralo se je tudi o izključitvi Rojca.

Pahorjev izraz

Angleška fraza "So what" v prevodu v slovenščino pomeni "Pa kaj potem". V slovenskem javnem prostoru se je začela uporabljati po tem, ko jo je novembra 2009 izrekel takratni predsednik vlade in današnji predsednik Borut Pahor v odgovoru na očitke, da je čiščenje kopačk slovenskim nogometnim reprezentantom, ki so se uvrstili na svetovno prvenstvo, izkoristil za lastno promocijo.

Prav Pahor je sicer kot predsednik SD v stranko pripeljal Fajonovo in jo uvrstil na kandidatno listo za evropske volitve leta 2009. SD je takrat dosegla drugo mesto, za SDS, poleg Fajonove se je na listi SD v Evropski parlament uvrstil še Zoran Thaler.