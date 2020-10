Zunanji ministri baltskih držav po srečanjih z Logarjem v samoizolaciji

Zunanji ministri vseh treh baltskih držav so od danes v samoizolaciji po tem, ko so se ta teden srečali s slovenskim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem, pri katerem so v petek potrdili okužbo z novim koronavirusom.

Estonski zunanji minister Urmas Reinsalu, latvijski zunanji minister Edgars Rinkevičs in litovski zunanji minister Linas Linkevičius se sicer počutijo dobro, a druge podrobnosti o njihovem zdravju niso znane, poroča STA. Portal estonske javne radiotelevizije ERR News je poročal, da se je Reinsalu na okužbo testiral v petek in da rezultata še ni prejel. Z Logarjem, ki je bil minuli teden na turneji v regiji, se je srečal v torek.

Na družbenih omrežjih je Reinsalu sporočil, da bosta v samoizolaciji tudi njegova kolega iz Latvije in Litve, tako da bodo imeli "baltsko karanteno namesto baltskega mehurčka". S slovenskega zunanjega ministrstva so v petek sporočili, da je bil zunanji minister Anže Logar na petkovem rutinskem testu za novi koronavirus pozitiven in da za zdaj nima simptomov bolezni covid-19. V skladu s priporočili NIJZ bodo minister in njegovi ožji sodelavci, ki so bili z njim v stiku, od petka naprej v desetdnevni samoizolaciji.

Logar v četrtek končal turnejo po baltskih državah, v petek je bil pozitiven

Logar je v četrtek v Litvi končal turnejo po baltskih državah, ki jo je v torek začel v Estoniji in nadaljeval v Latviji. STA med drugim poroča, da so okužbo z novim koronavirusom danes potrdili pri poljskem predsedniku Andrzeju Dudi, in to le nekaj dni po tem, ko se je vrnil iz estonske prestolnice Talin, kjer se je v ponedeljek udeležil investicijskega foruma. Ni sicer še jasno, kje se je Duda okužil, a se je na forumu srečal z estonsko predsednico Kersti Kaljulaid in bolgarskim predsednikom Rumenom Radevom.

Estonska predsednica je na Facebooku sporočila, da je bila na testu negativna po tem, ko se je v petek vrnila iz Francije. Radev je skrajšal svoj obisk v Talinu in se že v torek vrnil v Sofijo, kjer je v samoizolaciji, potem ko je bil v Bolgariji v stiku z okuženo osebo, poroča STA.