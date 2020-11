ZPS proti nižji obdavčitvi avtomobilov

V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) nasprotujejo znižanju obdavčitve avtomobilov, ki jo je predlagala vlada. Kot opozarjajo, bo z nižjim davkom potrošnike težje usmeriti v nakup do okolja prijaznejših avtomobilov, hkrati pa bo v proračunu zazevala luknja. Poslance so zato pozvali, naj predloga novega zakona ne podprejo.

Kot so poudarili v zvezi, na finančnem ministrstvu predvidevajo, da bodo zbrali 65 odstotkov manj dajatev kot do zdaj - 28 milijonov evrov manj v prvem letu izvajanja zakona. "Ker gre za okoljski davek, bi smeli pričakovati, da bodo ta denar raje uporabili za razvoj v Sloveniji izrazito podhranjenega javnega prevoza, ne pa da se spodbuja nakupovanje novih avtomobilov," so prepričani, piše STA.

"Slovenija je zamudila z odločitvijo, kakšen vozni park si želi"

Ocenjujejo, da je Slovenija zamudila konkretno priložnost, da ustrezno opredeli, kakšen vozni park si želi na svojih cestah vsaj do konca desetletja. Pri novih avtomobilih so razlike med bolj in manj potratnimi v najbolje prodajanih razredih po njihovih besedah bistveno premajhne, da bi potrošnike ustrezno usmerjale k nakupu okoljsko sprejemljivejših modelov, električni avtomobili pa so za večino potrošnikov še vedno predragi in premalo dosegljivi.

"Glede na to, da je povprečna starost avtomobilov na slovenskih cestah več kot deset let, se je treba zavedati, da bodo danes kupljeni avtomobili na naših cestah tudi še po letu 2030, ko bi v skladu z zavezami za doseganje ciljev iz pariškega sporazuma morali občutno zmanjšati škodljive izpuste, katerih glavni vir v Sloveniji je ravno transport," so opozorili.

Znižanje davka na motorna vozila poleg tega ne glede na višino prihranka za kupce pošilja signale, da je nakup avtomobila v Sloveniji še vedno privlačen, kar pa je v nasprotju s prizadevanji za trajnostno mobilnost, so prepričani, poroča STA.

Prometna politika bi morala imeti jasno usmeritev

"Prometna politika bi morala imeti jasno usmeritev - zmanjšanje osebnega prometa in prehod na skupinski prevoz, posodobitev železnice in čistega javnega potniškega prometa, zmanjšanje onesnaženosti zraka in odmik od umazanih pogonskih goriv. Če k temu prištejemo še skoraj 30-milijonsko luknjo v proračunu, novi zakon o davku na motorna vozila ne pomeni prav velike spodbude za našo prihodnost," so še zapisali.

Po trenutno veljavnem zakonu o davku na motorna vozila je osnova za davek na motorna vozila prodajna cena motornega vozila, po novem predlogu zakona, ki ga je vlada potrdila v četrtek, pa bo za to odločilna okoljska komponenta. Obdavčitev se bo izračunala iz vsote obveznosti glede na izpuste ogljikovega dioksida ter obveznosti glede na emisijski standard euro. Vsaka od obeh obveznosti se bo določila glede na vrsto goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila. Električna vozila ne bodo obdavčena.

S predlaganimi rešitvami se bo po izračunih finančnega ministrstva obremenitev kupcev v povprečju zmanjšala za več kot 65 odstotkov. Manjša bo predvidoma predvsem obremenitev avtomobilov višjega cenovnega razreda, za katere ne bo treba več plačevati dodatnega davka, uvedenega pred leti, še navaja STA.