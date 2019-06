Kot so sporočili iz Slovenske škofovske konference (SŠK), je ljubljanski nadškof Stanislav Zore v skoraj enournem srečanju premierju Marjanu Šarcu čestital ob lanski izvolitvi za predsednika vlade ter izrazil pričakovanje, da bo vlada po več kot 15 letih pristopila k sklepanju novih delnih mednarodnih sporazumov s Svetim sedežem.

"S tem bi Katoliška cerkev v Sloveniji na evropsko primerljiv način celovito uredila svoje delovanje na področju duhovne, izobraževalne, kulturne in socialne dejavnosti," so zapisali pri SŠK. Leta 2001 sta namreč Slovenija in Sveti sedež podpisala krovni sporazum o pravnih vprašanjih, ki naj bi mu sledilo več delnih sporazumov za posamezna področja.

Zore pričakuje, da vlada ne bo poslabšala položaja otrok v zasebnih šolah

Na današnjem srečanju sta Zore in Šarec izmenjala tudi stališča o predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol, in napovedani noveli zakona o vrtcih, ki bi občinam dovolila znižanje sofinanciranja zasebnih vrtcev.

Ob tem je Zore izpostavil pričakovanje, "da vlada ne bo poslabšala položaja otrok v zasebnih šolah ter da bo v okviru priprave zakonodaje s področja obdavčitve nepremičnin upoštevala posebnost objektov, namenjenih za versko dejavnost". Šarec je Zoreta seznanil z nekaterimi aktualnimi političnimi razmerami v Sloveniji in svojim pogledom na proces sprave.

Zore je srečanje sklenil z željo, da bodo odnosi med Cerkvijo in vlado še naprej korektni in konstruktivni v korist vseh prebivalcev Slovenije, so še sporočili iz SŠK.