Žolgar o poročanju TVS: "To so lagali"

"To je čista izmišljotina. To je laž," je o poročanju javne televizije, da je vodil skupino, ki je nasilno obračunala z Ivanom Galetom in novinarji, povedal občinski svetniki v Izoli Leopold Žolgar , za katerega nas je v petek TVS napak obvestila, tudi da je predsednik lokalnega odbora SDS. V Odmevih so poročali: "Ravno v trenutku, ko smo snemali izjavo z našo televizijo, se nam je približala skupina moških, oblečenih v rumeno modre majice z napisi podpiram vlado Janeza Janše in grobo napadla Galeta in ekipo novinarjev."

A na posnetku ob tej trditvi je bil en sam mož brez napisa, ki se je res prerival z Galetom in njegovimi privrženci.

Galeta je ta mož po posnetku na TVS vprašal: "Si prišel iz Ljubljane delat zgago tu?" Javna televizija je poročanje o tem nasilju nadaljevala, da je skupino vodil izolski občinski svetnik SDS in predsednik lokalnega odbora Leopold Žolgar.

Žolgar: Niti najmanj nasilni nismo bili

Žolgar je, ko sem danes preverjal, pojasnil, da je zaradi radovednosti prišel pogledat dogajanje, tam je srečal še dva znanca iz Kopra, ki sta imela na sebi majice o podpori vladi. Da bi bil kakorkoli udeležen v nasilnem dogajanju, pa so si novinarji javne televizije povsem izmislili, je opozoril in pripomnil, da je to neresnica. Pri njem pa tudi niso preverjali trditev.

Posneli pa so jih televizijci tako, da so jih spraševali, kaj menijo o dogajanju v Izoli v povezavi z ministrico za kmetijstvo, prispevek pa potem zmontirali, da bi ustvarili vtis o vlogi SDS, je povedal.

"Nihče od nas ni bil niti najmanj nasilen in nismo imeli nobene vloge," je opozoril Žolgar, ki od lani ni več predsednik občinskega odbora SDS, kot so nepravilno poročali na TVS. Odbor vodi Mojca Mahajnc, Žolgar je podpredsednik.

Ti podatki so preprosto dosegljivi in preverljivi na spletni strani SDS.

Na javni televiziji smo preverili, ali so policiji prijavili nasilje, ki bi jih naj doletelo, kar so v petek v Odmevih napovedali. Včeraj, torej tri dni po dogodkih, so nam iz TVS sporočili: "Danes je bila na PU Koper podana prijava incidenta."

Na vprašanje, ali so vprašali za ime in priimek "napadalca", so nam odgovorili: "Ekipa na terenu ni poizvedovala, kdo je napadalec. Pričakujemo, da bo v okviru svojih pooblastil in nalog policija odkrila storilca, se pravi ugotovila identiteto napadalca."

Na vprašanje, ali so poskušali pridobiti odziv na obtožbe o napadu na novinarsko ekipo, pa so zapisali:

"Običajno se ljudi, ki odrivajo intervjuvanca in kričijo ter grabijo mikrofon v času snemanja, ne sprašuje po odzivu, kaj šele za pojasnilo. Sicer pa je dotična oseba med samim kričanjem pojasnila, zakaj ga moti, da je Ivan Gale tam in zakaj ni prav, da se snema njegovo izjavo."

RTVS trdi, da je poročala o pozivih k umoru Janše

Iz RTVS so se odzvali še na sporočilo, ki sem ga čez vikend, ko je Siol poročal o protestih iz RTV in društva novinarjev, objavil na spletnem omrežju:

RTVS protestira zaradi domnevnega verbalnega nasilja nad Galetom in novinarji, tiho pa so bili in niso poročali, ko so je L. Tomšič vpil, da je treba ubiti Janšo in je posredovala policija in ob mahanju z napisi Smrt Janšizmu... #pristranost #aktivizem https://t.co/EcbK6ifOZ6 — peter jancic (@peterjancic) August 9, 2020

Iz RTVS so se na kritiko, da so pristranski in da ravnajo kot politični aktivisti, odzvali z:

"Trditev, da Televizija Slovenija ni poročala o vpitju neke osebe, ki se je pomešala med množico in si vzela trenutek pozornosti, ne drži. Televizija Slovenija je o protestih in vzklikih "Ubi Janšo" v oddaji Odmevi pripravila prispevek in pogovor z Varuhom človekovih pravic Petrom Svetino. Objavili smo tudi tonski posnetek grožnje in odziv predsednika vlade prek Twitterja."

Kot argument so ponudili povezavo na to poročanje v Odmevih:

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174675783?s=tv

Ludvik Tomšič je na protestih dalj časa pozival leve protestnike, da je treba takrat še opozicijskega voditelja Janšo takoj ubiti, in pozneje vpil "Ubi Janšo", in sicer v petek, 28. februarja. Javna RTV pa nam sporoča, da je o teh pozivih k umoru Janše na protestih "poročala" v Odmevih v ponedeljek, 2. marca.

O tem, kako so številni mediji, tudi javna RTV, takrat več dni prikrivali eksces, lahko več preberete tukaj.