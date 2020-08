Odzivi na domnevni incident, v katerega sta vpletena Ivan Gale in RTV

V Društvu novinarjev Slovenije so izrazili zaskrbljenost zaradi petkovega prerivanja, do katerega je prišlo med snemanjem izjav udeležencev protestov v Izoli. Dogodek so obsodili tudi v RTVS in aktiva novinarjev informativnega programa, ki poudarjajo, da verbalno nasilje hitro lahko preide v fizičnega.

Televizija Slovenija je na Odmevih v petek poročala o prerivanju, do katerega je prišlo med njihovim snemanjem izjave uslužbenca Zavoda za blagovne rezerve Ivana Galeta. Pred tem je do njih pristopila skupina moških, nekateri so bili oblečeni v modro-rumene majice z napisi Podpiram vlado Janeza Janše.

Posnetek zaslona prerekanja Ivana Galeta in enega od Izolanov, ki je po poročanju Televizije Slovenije povzročil petkov incident. N Foto: Facebook / Posnetek zaslona

"Nujno je, da novinarji svoje delo opravljajo nemoteno in brez nadlegovanja"

"V preteklosti smo že večkrat opozorili, da kot družba ne smemo pristati na razmere, v katerih verbalno in tudi fizično nadlegovanje postane običajno poklicno tveganje, ki so mu novinarji izpostavljeni pri svojem delu. Poročanje s terena je najbolj osnovna oblika zbiranja in posredovanja informacij javnosti, ki si zasluži biti obveščena," so navedli v Društvu novinarjev Slovenije.

Zato je po njihovem mnenju nujno, da novinarji na terenu svoje osnovno poslanstvo lahko opravljajo nemoteno, ne da bi jih pri tem kdorkoli nadlegoval ali da bi bili izpostavljeni kakršnemukoli verbalnemu ali celo fizičnemu nadlegovanju, napadom in podobno, poroča STA.

"Pregrete razmere, v katerih delamo, so odraz splošne družbene klime in vedno bolj sovražno nastrojenega okolja, ki ga s svojimi verbalnimi napadi in diskreditacijami tlakujejo tudi mnogi, ki bi morali biti za vzor. To je zaskrbljujoče in na tako okolje ne pristajamo," so dodali.

Ivan Gale se redno udeležuje petkovih protivladnih protestov. Foto: STA

Ostri odzivi na RTV

Dogodek je ostro obsodil tudi aktiv novinarjev informativnega programa TV Slovenija. "Napadi na ljudi, ki opravljajo svoje delo, so nesprejemljivi in zavržni. Pričakujemo, da bosta svoje delo opravila tako tožilstvo kot policija, saj so pogosti verbalni napadi očitno prerasli v fizično nasilje," so zapisali.

Napad so obsodili tudi v RTVS, kjer so navedli, da je od grobih besed posameznikov, usmerjenih v njihove zaposlene, pa do fizičnega obračunavanja zelo kratka pot. "Sovražni govor je podpihovanje nasilja in nasilje je nevarno in zavržno dejanje. Posebno, če prihaja s pozicije moči. Vsakršni poskus ustrahovanja novinarjev je direkten napad na demokracijo," so dodali.