Znova dvojna ničla! Včeraj brez novih okužb in smrtnih žrtev

Včeraj ni bilo novih okužb in tudi ne novih smrtnih žrtev zaradi covida-19.

Za nami je še en dober dan. Včeraj so opravili 677 testiranj na covid-19, potrdili pa niso novih okužb. Prav tako ni včeraj zaradi novega koronavirusa umrl nihče.

Na spletni strani vlade so, tako kot vsak dan, objavili aktualne številke v zvezi z okužbami novega koronavirusa v Sloveniji. Včeraj je bilo opravljenih 677 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pozitiven ni bil noben vzorec. Prav tako ni umrl nihče, ki je zbolel za covidom-19.

V bolnišnicah se je v petek zdravilo 19 bolnikov s covidom-19, od tega štirje na oddelkih za intenzivno terapijo. Dva bolnika so odpustili v domačo oskrbo.

V Sloveniji so doslej opravili 74.419 testiranj, število potrjenih okužb je 1468. Iz bolnišnic so doslej v domačo oskrbo odpustili 280 bolnikov s covidom-19.

