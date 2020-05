Ministra na Dragonji o odpiranju meja med državama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zunanji minister Anže Logar se bo danes na mejnem prehodu Dragonja srečal s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. Govorila bosta predvsem o ukrepih za odpiranje meje med Slovenijo in Hrvaško in ukrepih, ki omogočajo lažji prehod v turistično sezono v času rahljanja ukrepov zaradi pandemije novega koronavirusa.

S slovenskega zunanjega ministrstva so sporočili, da bo glavna tema pogovorov dobro sodelovanje držav med pandemijo, pri čemer se bosta ministra osredotočila na omenjene ukrepe. Ocenila bosta tudi odnose med državama. Ob prihodu se bosta pozdravila na mostu na Dragonji, nato pa imela pogovore v postaji tamkajšnje mejne policije, poroča STA.

Ob bližanju poletnih počitnic je bilo v zadnjem tednu že več srečanj, tudi notranjih ministrov obeh držav in generalnih direktorjev policij, namenjenih postopkom pri prehajanju meje med državama v času sproščanja ukrepov.

Hrvaška je namreč za zdaj edina država, iz katere je možen vstop v Slovenijo brez omejitev. Na Hrvaško pa je vstop mogoč v primeru, ko gre za poslovni ali drugi gospodarski interes, tudi turistični, ali za neodložljive osebne razloge. Potniki morajo za to pokazati ustrezno dokumentacijo.

Zadnje dvostransko srečanje zunanjih ministrov leta 2016

To bo za Grlića Radmana od nastopa položaja julija 2019 prvo srečanje v Sloveniji s kakim slovenskim kolegom in prvo dvostransko srečanje z Logarjem, ki je zunanji minister dobra dva meseca.

Zaradi hrvaškega zavračanja implementacije arbitražne razsodbe o meji med državama so se odnosi med državama v zadnjih letih ohladili.

Zadnje uradno dvostransko srečanje zunanjih ministrov je bilo novembra 2016 v Ljubljani med tedanjima ministroma Karlom Erjavcem in Davorjem Stierjem. Bilo pa je nekaj neformalnih srečanj in seveda srečanj ob robu večstranskih dogodkov. Pred tednom dni sta se na Ptuju sešla predsednika držav Borut Pahor in Zoran Milanović, še piše STA.