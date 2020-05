Na dom poslanke Violete Tomič prispela pošiljka z belim prahom

Poslanka Levice Violeta Tomič je na dom prejela kuverto z belim prahom. Na kraju dogodka že posredujejo policija in gasilci. Kot je ob tem zapisala Tomičeva na svojem profilu na Facebooku, je pošiljka ni prestrašila in je od njenega dela in političnih prepričanj ne bodo odvrnila niti pisma s praški.

Poslanka Levice Violeta Tomič je, kot pojasnjuje, pred slabo uro ob prihodu domov odprla poštno kuverto, iz katere se je, po njenih navedbah, vsul bel prah neznanega izvora. Tomičeva je dogodek nemudoma prijavila policiji.

Ni prestrašena

"Pričakovala sem obisk policista, popis dogodka, skratka rutinski odziv. Ampak ne, ker gre za potencialno ogrožanje življenja, so se naenkrat pred mojim blokom pojavili trije gasilski avtomobili in trije policijski! Cesta je zaprta, sosedje ne morejo domov, sama pa sem z družino, psom in mačko vred v karanteni. Tak je protokol, pravijo," je zapisala na svojem profilu na Facebooku.

Foto: Osebni arhiv "Prenapetež, ki mi je poslal pošiljko, naj se zato naslednjič vpraša, komu zares škodi. Koliko ljudi mora izgubljati čas s preiskavo na domu, analizo snovi in iskanjem prstnih odtisov, namesto da bi v miru zaključili današnji dan. Konec koncev, koliko take akcije državo stanejo, mar ne bi bilo za vse bolje, če bi ta denar porabili za kaj koristnega," sporoča neznancu, ki je poslal pošiljko.

"Prenapetežu pa tudi sporočam, da če je mislil prestrašiti mene, mu to ni uspelo. Groženj in zmerljivk sem se navadila in tudi pisma s praški me ne bodo odvrnila od mojega dela in mojih političnih prepričanj. Nasprotno, s takimi dejanji me samo utrjujejo v veri, da se moramo z vsemi silami upreti politiki sovraštva, ki nam vlada. Da jim ne smemo dopustiti, da nas napadajo in ustrahujejo. Da pljuvajo na vse, ki na njihovo podlo igro ne pristajamo, pa naj bomo poslanci, novinarji ali državljani v katerikoli drugi vlogi, ki si drznemo izraziti njim neljubo stališče. Ne, nikoli ne bomo dopustili, da desničarski spletni portali sejejo razdore med nas, medtem ko po državi paradirajo samooklicane paravojaške milice in oblegajo policijske postaje. To ni naša domovina in tako politiko smo že premagali. S takimi akcijami zgolj kažete svojo nemoč," je še Tomčeva zapisala v svojem odzivu na družbenem omrežju.