Na Hrvaškem aretirali soprogo nekdanjega šefa HDZ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zagrebški policisti so danes sprožili veliko preiskavo proti 36 osebam in devetim podjetjem, ki jih sumijo davčne utaje in finančnih poneverb. Pridržali naj bi tudi direktorico oglaševalskega podjetja Drimia Ano Karamarko, ki je soproga nekdanjega predsednika HDZ Tomislava Karamarka.