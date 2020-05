Bojana Beović: Bojimo se hkratne epidemije covida-19 in gripe

Realno je pričakovati, da poleti ne bomo doživeli drugega vala epidemije koronavirusa, lahko pa se pojavi jeseni ali pozimi, napoveduje vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović. Boji se predvsem hkratne epidemije gripe in koronavirusa. Poudarja, da je treba narediti vse, da v drugem valu ne bi ponovno zapirali države in javnega življenja.

"Glede na trenutno epidemiološko stanje in glede na to, da se ljudje poleti družimo bolj na prostem, ni šol in tovrstnega združevanja, je realno pričakovati, da ne bomo doživeli takoj novega epidemičnega vala," je v pogovoru za STA povedala infektologinja Bojana Beović z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

A že jeseni se bo položaj spremenil. Šole in fakultete se bodo vnovič odprle, ljudje pa se bodo v hladnem obdobju leta bolj zadrževali v zaprtih prostorih. To so pogoji, v katerih se respiratorni virusi tudi sicer bolje prenašajo, je pojasnila.

Drugi val je, po njenih besedah, realna možnost, ker virus še kroži in je velik del prebivalstva zanj še občutljiv. "Tudi za tistih nekaj odstotkov ljudi v Sloveniji, ki so bolezen preboleli, se še ne ve, ali so odporni proti novi okužbi," je opozorila.

"V čakanju na drugi val je treba testirati vsak sum na okužbo, tudi tiste, s simptomi, ki niso zelo značilni za covid-19," pravi Beovićeva.



Ne vemo, kako se bo virus spreminjal v prihodnjih mesecih

Kakšen bo novi val, je težko napovedati, kajti tudi mikroorganizmi se spreminjajo. Tako je možen kakršenkoli novi val, tudi ogromen, pravi sogovornica. "To je lahko zelo špekulativno. Obstaja možnost, da postane virus bolj nevaren, se bolj prenaša in povzroča hujše bolezni. Ali pa gre v obratno smer. Eno in drugo je možno, oboje poznamo pri različnih mikroorganizmih, ki krožijo ves čas," je pojasnila.

Zato se je treba v vmesnem času dobro pripraviti in vplivati na tiste dejavnike, na katere lahko vplivamo sami. Prav tako se mora pripraviti zdravstveni sistem. V UKC Ljubljana se po njenih navedbah že usposabljajo mladi zdravniki in medicinske sestre za delo z najtežje bolnimi, podobno se organizira sistem za celotno Slovenijo.

Problem namreč ni več število ventilatorjev, ampak osebja, ki jih zna upravljati. Tudi v prihodnje bodo bolnike najprej sprejemali le na infekcijski kliniki UKC Ljubljana, ob večjem številu pa dodatne tri bolnišnice, to so UKC Maribor, klinika Golnik in Splošna bolnišnica Celje, in nato po potrebi tudi druge.

Največja skrb stroke ostaja, da bi covid-19 in gripa čez nekaj mesecev močno udarita hkrati.

Najhujši scenarij: gripa in covid udarita hkrati

V zdravstvu se predvsem bojijo hkratnega drugega vala koronavirusa in povečanja števila okužb z gripo. "Pri nas je bila v prvem valu smrtnost majhna - razen pri bolnikih v visoki starosti - ravno zato, ker je bil vsak bolnik deležen vsega, kar je bilo možno. Če se nam bo zgodila kombinacija z gripo, kot je bilo v Italiji, bodo razmere slabše. Ob večjem številu bolnikov kakovost obravnave pade, saj na taki ravni ni izvedljiva," je dejala.

Ko in če pride do drugega vala epidemije, pa je po njenih besedah treba narediti vse, da se ne bo znova "zaprla" država oziroma ugasnilo javno življenje, pač pa bi po potrebi zapirali le "posamezne šole, tovarne, restavracije, skratka okolja, kjer se je prenos zgodil. Morda tudi kakšno lokalno skupnost, občino, sicer pa ne." Trdi, da se moramo naučiti živeti z virusom, dokler nimamo cepiva ali zdravila, ki bi bilo zelo učinkovito.

"A ne le do drugega vala, pride lahko tudi do nadaljnjih valov epidemije, sčasoma pa tudi do bolj sezonskega ponavljanja bolezni, ki je značilno za respiratorne viruse," pravi Beovićeva.

Tudi po koncu epidemije moramo biti previdni in se držati priporočljivih ukrepov.

Po koncu epidemije moramo še naprej ostati previdni

Konec meseca se končuje uradno razglašena epidemija, vendar to še ne pomeni, da je bolezen dejansko za nami. "Imam zelo slab občutek, da so ljudje prepričani, da je epidemija za nami in da je zdaj vse po starem. Danes sem dvakrat dobila ponudbo, da se rokujem, in to od svojih kolegov, ki bi se morali dobro zavedati, da se tega ne dela več," je pristavila. Trenutno je možnost, da dobimo virus drug od drugega, res majhna, a čim bo virusa v porastu, bo tudi stisk roke lahko problematičen.