Znano je, kdo bo odstranil ograjo na meji

Javno naročilo je notranje ministrstvo objavilo novembra lani, nanj pa so se prijavili štirje ponudniki, poleg Minisa še gradbeni oziroma inženirski podjetji Garnol iz Kranja in Mensel iz Ljubljane ter samostojni podjetnik Franc Mačerol, gradbenik iz Žužemberka. Minis je oddal drugo najcenejšo ponudbo.

Minis izbran kot najboljši ponudnik

Najcenejši je bil z dvema milijonoma evrov samostojni podjetnik Mačerol, vendar je bil Minis kljub trikrat višjemu ponudbenemu znesku izbran kot najboljši ponudnik, poroča Dnevnik. Najugodnejši ponudnik namreč ni predložil t. i. finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v višini sto tisoč evrov.

Družbe niso imele informacije, kje poteka ograja, ko so za to zaprosile ministrstvo, pa jim je to odgovorilo, da bo izvajalec s točnim potekom ograje seznanjen ob uvedbi del.

Potek ograje še vedno državna skrivnost

Potek ograje je namreč še vedno državna skrivnost, skoraj dvestokilometrsko traso ograje poznajo le ministrstvo, policija in izvajalec, ki jo je postavljal – torej Minis. "Tako ne preseneča, da je to podjetje lahko oddalo izbrano ponudbo, saj je lahko precej natančno predvidelo, kaj delavce čaka pri odstranjevanju," so zapisali pri Dnevniku. Minis je sicer na njihova vprašanja odgovoril, da poteka trase ne pozna.

Ponudniki so med korespondenco z ministrstvom ugotovili še, da bo demontaža zahtevna, saj je bil tudi način montaže poseben. Minis in še tri druge družbe, ki so postavljale ograjo, so namreč uporabljale posebno tehniko vijačenja brez betoniranja temeljev, kar je bilo v naravi, v hribih in gozdovih še posebej priročno.

Ob pogoju ministrstva, da mora biti ograja ohranjena v največji mogoči meri za potrebe ponovne postavitve, je zato najboljši način demontaže med prijavitelji zelo verjetno dobro znan predvsem družbi Minis, so sklenili pri časniku.