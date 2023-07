Znano je, kdaj bodo v Novi Gorici deaktivirali letalsko bombo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najdena 250-kilogramska bomba je angleške izdelave in izvira iz časa druge svetovne vojne.

Najdena 250-kilogramska bomba je angleške izdelave in izvira iz časa druge svetovne vojne. Foto: Darko Zonjič

Letalsko bombo, ki so jo v ponedeljek ob zemeljskih delih izkopali v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje v Novi Gorici, bodo verjetno deaktivirali v nedeljo. Dokončna odločitev še ni znana, saj bo potreben dogovor z italijansko stranjo, ker bo potrebna evakuacija prebivalcev na obeh straneh državne meje.

Kot je na današnji novinarski konferenci napovedal vodja državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič, bodo v času odstranjevanja 250-kilogramske letalske bombe iz časa druge svetovne vojne evakuirali prebivalce v 400-metrskem pasu. Na dodatnih 200 metrih okoli tega območja bo veljala omejitev gibanja. Bombo morajo namreč deaktivirati na mestu najdišča, saj bi bil prevoz preveč nevaren.

Novogoriški župan prebivalce pozval, naj spremljajo medije

Novogoriški župan Samo Turel je prebivalce, ki živijo v bližini novogoriške železniške postaje, pozval, naj spremljajo medije. Vse tiste prebivalce, ki se bodo morali umakniti ob evakuaciji, pa bodo obveščali tudi fizično.

Deaktivacija bombe bo predvidoma potekala med 10. in 14. uro, prebivalce pa bodo začeli evakuirati ob 7. uri.

Zonjič je povedal še, da bodo določili dva pirotehnika, ki bosta na bombi najprej poskusila odstraniti dva vžigalnika. Če jima to ne bo uspelo, bodo poskusili bombo deaktivirati z odpiranjem oziroma rezanjem na daljavo. Ob tem jo bodo položili v globoko izkopano jamo, okolico pa bodo zavarovali z balami sena, ki bodo morebitno eksplozijo usmerile proti odprtemu in nenaseljenemu območju proti Solkanu.

"Nevtralizacija bo potekala tako, da bomo najprej poskušali odstraniti mehanske vžigalnike, v primeru, če se to ne bo dalo, bomo dali bombo v jamo, dali kumulativni trak in na daljavo prevezali. Če nam uspe, bo bomba zagorela, če nam ne uspe, bo to šlo v detonacijo," je pojasnil Zonjič.

Bomba je zavarovana in ni nevarna za okolico

Trenutno je najdena bomba zavarovana in ni nevarna za okolico, območje pa nadzorujejo novogoriški policisti. Vse aktivnosti so usmerjene v varnost prebivalcev, zato gibanje v 100-metrskem območju najdišča ni dovoljeno.

Turel je povedal še, da so bombo našli v ponedeljek ob izvajanju gradbenih del za ureditev kanalizacije na tem območju. Ob kopanju je bager zadel ob bombo in jo ob tem rahlo poškodoval, zato je velika sreča že to, da se ob tem ni zgodila katastrofa, je bil jasen novogoriški župan.

Najdena 250-kilogramska bomba je angleške izdelave in izvira iz časa druge svetovne vojne. Ker je bilo območje železniške postaje večkrat bombardirano tik pred koncem vojne, se kaj lahko zgodi, da bodo tam našli še kakšno neeksplodirano bombo.