Grožnje z bombo: hrvaškim medijem, policiji in šoli grozijo z eksplozijami

Zagrebška policija in več hrvaških medijev je danes zjutraj prejelo obvestila, da so na več lokacijah v Zagrebu, predvsem v soseski Dubrava, nastavljene bombe s časovnikom, ki bodo eksplodirale popoldne, poroča hrvaški portal Index.

Pošiljatelj sporočila trdi, da so bombe v stavbi časopisa Jutarnji list, na tramvajski postaji, v kmetijski šoli, v hotelu Residence in na policijski postaji v Dubravi. Zagrebška policija je takoj po prijavi odšla na teren in lokacije pregledala s pomočjo policijskih psov.

Stavbo Jutarnjega lista še preiskujejo

Na štirih lokacijah razstreliva niso našli, medtem ko stavbo Jutarnjega lista še preiskujejo. "Nevarnosti za občane ni," so sporočili s policije.

V elektronskem sporočilu, ki so ga prejeli številni mediji, je zapisano, da vsaka eksplozivna naprava vsebuje razstrelivo C4 in živčni strup sarin, ki otežuje dihanje, ter da ima časovnik. Nastavljene bombe naj bi eksplodirale danes popoldne.

Pošiljatelji sporočila so podpisani kot Odred 9 Uglova in trdijo, da so del samooklicanega neonacističnega kulta.