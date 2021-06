Znani so novi podatki: toliko okužb smo potrdili v ponedeljek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek smo v Sloveniji ob 3.048 PCR-testih potrdili 220 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 7,2 odstotka in je nekoliko višji kot dan pred tem, ko je znašal 4,3 odstotka.

V primerjavi s preteklim ponedeljkom, ko so potrdili 323 novih okužb, so tokrat številke precej boljše. Po vladnih podatkih sedemdnevno povprečje znaša 228.

Iz dneva v dan je v bolnišnicah zasedenih manj covidnih postelj. Bolnišnično oskrbo potrebuje 195 bolnikov, 51 oseb se zdravi na intenzivni negi. V ponedeljek je zaradi koronavirusne bolezni umrla ena oseba.

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, so včeraj ob 3.048 PCR-testih opravili še 40.964 hitrih antigenskih testov. V državi je trenutno aktivnih 3.558 primerov okužbe.

Podatki NIJZ, ki upoštevajo precepljenost celotne populacije, kažejo, da je z enim odmerkom cepljenih 720.854 oseb, z vsemi odmerki pa 485.600, kar predstavlja 23,1 odstotka populacije. Pri cepljenju je strmo napredovala koroška regija, na repu so posavska, obalno-kraška in podravska regija.

V občini Osilnica so z vsemi odmerki cepili že več kot 40 odstotkov prebivalcev, so danes sporočili z vlade. Od cilja, ki do konca junija predvideva 60-odstotno precepljenost vsaj z enim odmerkom, smo sicer še precej oddaljeni.

Slovenija bi lahko v oranžno fazo po evropskem semaforju prešla sredi junija, v zeleno pa v prvi polovici avgusta, napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS).