Pri cepljenju je najbolj napredovala Koroška. Kako kaže preostalim regijam?

Tudi v Sloveniji smo presegli 700 tisoč cepljenih oseb s prvim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu. Po vladnih podatkih je dva odmerka prejelo 27,7 odstotka populacije, starejše od 18. let. Podatki NIJZ, ki upoštevajo precepljenost celotne populacije, pa so nekoliko nižji. V državi je z vsemi odmerki cepljenih 478.383 ljudi, kar predstavlja 22,8 odstotka populacije. Pri cepljenju je strmo napredovala koroška, na repu so posavska, obalno-kraška in podravska regija.

Od cilja, ki do konca junija predvideva 60-odstotno precepljenost vsaj z enim odmerkom, smo še precej oddaljeni. Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, je v državi z enim odmerkom cepljenih 719.715 ljudi oziroma 34,3 odstotka prebivalstva.

V zasavski regiji, kjer živi nekaj več kot 57 tisoč ljudi, je z enim odmerkom cepljenih 22.123 ljudi, z vsemi odmerki pa skoraj četrtina.

Najvišji delež cepljenih z vsemi odmerki ima koroška regija, kjer je cepljen že vsak četrti prebivalec. Delež cepljenih z vsemi odmerki tam znaša 25,9 odstotka.

Cepljenje proti novemu koronavirusu v Sloveniji. Foto: NIJZ

Podatki za osrednjeslovensko regijo kažejo, da je od začetka cepljenja, 27. decembra lani, do danes z vsemi odmerki cepljenih 132.435 ljudi oziroma 23,7 odstotka vseh prebivalcev. Za cepljenje se je odločilo več moških kot žensk. Z vsemi odmerki je cepljenih 71.826 žensk in 59.609 moških.

Na dnu lestvice so pomurska, podravska in obalno-kraška regija. V Pomurju se je za cepljenje odločilo 36.911 ljudi. Delež cepljenih z dvema odmerkoma znaša 19,9 odstotka in je najnižji v državi. Najslabše rezultate imajo v podravski in obalno-kraški regiji.

Ta teden cepilnim centrom 135 tisoč odmerkov cepiva

Cepilni centri bodo ta teden od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) prejeli okoli 135 tisoč odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu, torej količino, ki so jo tudi naročili. Cepiva bodo namenjena vsem skupinam prebivalstva. Okoli 66.900 cepiv bodo uporabili za drugi odmerek, so pojasnili na NIJZ.

Kakšne dobave cepiv se obetajo Sloveniji v tem tednu in v celotnem mesecu, na NIJZ ne pojasnjujejo, saj da so proizvajalci pri zagotavljanju naročenih dobav še vedno nezanesljivi.

S spletne strani NIJZ je sicer razvidno, da so v tem mesecu prejeli dve dobavi cepiv, in sicer 12 tisoč odmerkov proizvajalca Johnson & Johnson in 14.400 odmerkov cepiva Moderne. Poleg tega so prejšnji teden prevzeli 300 tisoč odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu, ki ji jih je posodila Madžarska.

V prejšnjem mesecu je v Slovenijo, glede na podatke NIJZ, prišlo 516.930 odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu, od tega 338.130 odmerkov Pfizerja in BioNTecha, 57.600 odmerkov Moderne, 32.400 Johnsona & Johnsona in 88.800 odmerkov AstraZenece. Zadnji dan maja je prišla pošiljka s 105.300 odmerki cepiva Pfizer.

Na NIJZ pričakujejo, da bodo v tem tednu začeli že cepiti otroke oziroma mladostnike, starejše od 12 let. Najprej bodo cepili kronično bolne. Pred začetkom mora Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke še izdati določeno dokumentacijo.