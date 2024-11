K Anžetu Logarju tudi znani slovenski podjetnik

V daljšem zapisu je podjetnik Primož Novak pojasnil, zakaj zapušča vrste Gibanja Svoboda in se seli k Demokratom Anžeta Logarja. Glavni razlog za prestop so težave in izzivi malih in srednje velikih podjetij, za katere aktualna vlada po mnenju Novaka nima posluha.

"Nadejal sem se uresničitve besed in obljub o drugačnem oz. novem političnem pristopu, ki bo razumel, da je za splošno blaginjo potrebno izkazati tudi razumevanje in spoštovanje dela družbe, ki s svojimi malimi in srednjimi podjetji zagotavljamo redna in stabilna delovna mesta ter pomembne davčne prihodke za delovanje in razvoj naših lokalnih skupnosti in države," je v uvodu zapisal Novak in izpostavil, da so v mandatu te vlade podjetja močno izpostavljena, podjetniki pa da so se znašli pod nenehnimi dodatnimi in vedno novimi finančnimi pritiski in bremeni.

Novak: Po temeljitem premisleku sem se odločil za drugo pot

Izpostavil je še pomanjkanje kadra in nove administrativne predpise ter pravilnike, zaradi katerih so, tako meni Novak, s svojimi produkti in storitvami manj konkurenčni. "Težko dojamem, da se vse navedeno dogaja prav v vladi pod vodstvom stranke Gibanja Svoboda, katere član sem bil do današnjega dne tudi sam," je pred slabim tednom dni sporočil Novak.

"Glede na politično smer, v katero je krenilo Gibanje Svoboda, s svojimi skrajno levimi koalicijskimi partnerji, sem se po temeljitem premisleku odločil za drugo pot, ki je bolj usklajena z mojimi osebnimi prepričanji in vrednotami," je bil jasen podjetnik.

Drugo pot je Novak našel v novoustanovljeni Logarjevi stranki Demokrati, ki se ji bo priključil na ustanovnem kongresu ta konec tedna, 16. novembra v Mariboru.

Ker bo aktivno vključen v delo ožje Logarjeve ekipe, se je odločil, da vodenje svojih podjetij predaja bodočim generacijam in sodelavcem.