Znani letošnji dobitniki Jesenkovih nagrad

Jesenkove nagrade so najvišja priznanja za pedagoško, raziskovalno in strokovne dosežke na področju biotehniških ved v Sloveniji. Biotehniška fakulteta nagrade vsako leto podeli v spomin na Frana Jesenka, prvega profesorja botanike na ljubljanski univerzi in enega od ustanoviteljev današnjega Triglavskega narodnega parka.

Nagrada za življenjsko delo v roke Boruta Bohanca

Profesor Borut Bohanec je nagrado prejel za izredne znanstvene, pedagoške in strokovne dosežke, za razvoj rastlinske biotehnologije v Sloveniji, za spodbujanje kakovostnega znanstvenega dela in njegove promocije in za razvoj pogojev, ki omogočajo razvoj novih znanj na področju rastlinske biotehnologije v Sloveniji.

Težišče njegovega znanstvenega dela je biotehnologija in njena aplikacija v žlahtnjenju kmetijskih rastlin. Vodilna smer njegovih raziskav je razvoj sodobnih žlahtniteljskih metod uporabnih pri žlahtnjenju poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin. Obenem pa skupaj s sodelavci razvija metode genskih transformacij. Metodološko je uvedel uporabo pretočne citometrije za različne aplikacije rastlinske biotehnologije.

Najboljša diplomantka doktorskega študija je Mojca Žlahtič Zupanc

Življenjska pot nagrajenke Mojce Žlahtič Zupanc je tesno povezana z lesom, saj je bila že od mladih nog vpeta v družinsko lesno podjetje. Po koncu magistrskega študija lesarstva se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in se vpisala na podiplomski študij bioznanosti.

Med doktorskim študijem je proučevala problematiko življenjske dobe lesa ter rezultate raziskav predstavila v 11 znanstvenih člankih in v 12 domačih in mednarodnih referatih. Mednarodno društvo za zaščito lesa ji je podelilo prestižno nagrado Ron Cockroft award. Rezultate raziskav je nagrajenka prenesla v prakso v družinskem podjetju Žlahtič. "Vse to dokazuje, da so njena spoznanja pomembna tako z raziskovalnega kot tudi z aplikativnega vidika," so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Na magistrskem študiju najboljša Eva Mravlje, poročena Šnajder

Nagrajenka Eva Mravlje, poročena Šnajder, je svoje študijske odlike izkazovala že v času dodiplomskega študija. Z odliko je zagovarjala tudi magistrsko nalogo z naslovom Kakovost kozjega sira iz mleka ekološke in konvencionalne reje, v okviru katere je kot prva v Sloveniji primerjala ekološki in konvencionalni način prireje kozjega mleka in ovrednotila morebitne razlike v količini in kakovosti mlečnih izdelkov.

Nagrade so podelili na današnji svečani podelitvi nagrad na ljubljanski univerzi. Slavnostna govornica na dogodku je bila generalna sekretarka Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc.