Zmago Jelinčič: Josip Broz Tito da, Jože P. Damijan nikoli

"Levica kot politični pol izgublja tla pod nogami in se oprijema enih čudnih bilk, ki so v glavnem že pod vodo. Dejstvo je, da jih to, kar govori gospod Jože P. Damijan, samo smeši. Izgubljajo tudi pri lastnih ljudeh. Na splošno jim pa nihče nič ne verjame," nam je v intervjuju povedal predsednik Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmago Jelinčič in dodal, da morebitne nezaupnice zoper Janševo vlado v njegovi stranki nikoli ne bodo podprli.

Gospod Jelinčič, kako preživljate te dni, ko se država bori proti epidemiji?

Predvsem se držim vseh predpisov. Masko nosim tudi zunaj, v zadnjem času celo na kolesu. Zdravo jem in vsake toliko poplaknem s kakšnim močnejšim alkoholom.

Ste v Ljubljani ali na Obali?

Ne, sem v Ljubljani, saj sem vsak dan tudi v parlamentu, ker je kar veliko dela in zadev za obravnavo.

Torej ne delate od doma?

Ne. Če dobim kakšne papirje, jih rad pregledam, ne pa da sem odvisen od nekoga, ki mi jih prebere ali na hitro pokaže prek zaslona.

Kako ocenjujete delovanje vlade v boju proti koronavirusu?

Jaz mislim, da vlada dobro dela, res pa je, da so problemi predvsem pri raznih zadevah, ko se ljudje ne držijo vsega skupaj. To smo videli zaradi teh pohodnikov in ekstremističnih, tako imenovanih, protestov.

Pa še ena zadeva je. Veliko slovenskih državljanov iz drugih republik nekdanje Jugoslavije in delavcev, ki prihajajo na delo v Slovenijo, prinaša veliko teh bolezni, noben pa jih na meji ne kontrolira, ampak gredo kar enostavno čez, kar je narobe. Mislim, da bi morali na mejah poostriti kontrolo in kdor je na covid pozitiven, bi moral ostati tam in se pozdraviti.

Omenili ste nasilne proteste iz začetka novembra. Kako komentirate tisti dogodek?

Mislim, da bi morali izgrednike kaznovati, jim odvzeti slovensko državljanstvo in jih izgnati v matično domovino oziroma državo izvora.

Zanimivo je, da so Avstrijci Albancu, ki je pobijal na Dunaju, že februarja odvzeli državljanstvo, a je, še preden so ga izgnali, naredil ta zločin.

Pri nas pa se gredo nekateri ekstremne postopke proti policiji. V njih mečejo kocke in pirotehnična sredstva. Mislim, da je to šele začetek, kar je napovedal tudi Anis Ličina, ko je rekel, da bodo protesti vedno hujši.

"Zanimivo, da Jože P. Damijan govori, da bodo do božiča zrušili vlado, ko je bilo pa pri glasovanju o proračunu evidentno, da so lahko vedno nabrali za svoje amandmaje največ 37 glasov. Mislim, da to pove vse," pravi Jelinčič. Foto: STA

Kakšen predsednik vlade je po vašem mnenju Janez Janša?

Rekel bi, da je izredno prodoren. Dober je. V Evropi in v svetu ga cenijo. Slovenija se je prvič po desetletjih postavila na mednarodni oder.

Problem pa je, da slovenski mediji o tem nič ne govorijo. Govorijo o neumnostih, ki jih ne razumejo, potem jih pa, recimo, Angela Merkel postavi na trda tla in enostavno utihnejo. Nobene dobre besede ni za Janšo, kar je slabo.

Konec koncev je treba poudariti, da država deluje dobro, da gospodarstvo kljub koronavirusu še vedno deluje bolje kot v drugih evropskih državah.

Pred dnevi je močno odmevala odločitev RTV Slovenija, ker vas, kot pravijo sami, zaradi sporazuma o sodelovanja z Janševo vlado niso povabili na pogovor z opozicijo. Enako so baje ravnali tudi v primeru Levice v času vlade Marjana Šarca. Je položaj vaše stranke danes primerljiv s takratnim položajem Levice?

Ne, nikakor ne. Levica je ves čas sodelovala z vlado gospoda Šarca in mu ves čas postavljala neke pogoje, mi pa konstruktivno sodelujemo s sedanjo vlado, tako kot smo tudi konstruktivno sodelovali s Šarčevo vlado, ki smo ji s potrditvijo proračuna in ministrice zagotovili obstoj. Se je pa seveda tista koalicija zrušila sama vase. To je bilo zelo slabo za državo.

Levica postaja vedno bolj zblojena. Ne vem, s kom bi jo lahko primerjali. S Slovensko nacionalno stranko zagotovo ne. Če bi rekel, da so bili to na začetku neki boljševiki iz leta 1917, so to danes že skoraj stalinisti iz časa Sovjetske zveze po letu 1920.

Opravičila RTV Slovenija so pa bedna in ne temeljijo na nobenih logičnih postavkah. Dejstvo je, da mene niso poklicali zato, ker so dobili takšno komando. Konec koncev nisem prisostvoval na kakšnih takšnih zadevah na RTV že vsaj leto in pol. Že prej sem bil zelo redko. Dogaja se, da pridejo novinarji po kakšno izjavo ali intervju, vendar ničesar od tega ne objavijo.

"Opravičila RTV Slovenija so pa bedna," v zvezi s svojim nesodelovanjem v pogovoru z opozicijo pravi Jelinčič. Foto: Bojan Puhek

Tako imenovana koalicija KUL, zbrana okoli ekonomista Jožeta P. Damijana, se trudi zbrati 46 glasov za oblikovanje nove vlade. Je vas že kdo kontaktiral in vas nagovarjal k sodelovanju?

Da bi gospod Damijan ali kdo od drugih predsednikov strank prišel direktno do mene, to ne, hodijo pa razni odposlanci in poskušajo nekako prodreti v SNS, vendar se mi ne bomo dali. Mi trdno držimo obljubo iz sporazuma o sodelovanju, je pa zanimivo, da Damijan govori, da bodo do božiča zrušili vlado, ko je bilo pa pri glasovanju o proračunu evidentno, da so lahko vedno nabrali za svoje amandmaje največ 37 glasov. Mislim, da to pove vse.

Levica kot politični pol izgublja tla pod nogami in se oprijema enih čudnih bilk, ki so v glavnem že pod vodo. Dejstvo je, da jih to, kar govori gospod Jože P. Damijan, samo smeši. Izgubljajo tudi pri lastnih ljudeh. Na splošno jim pa nihče nič ne verjame.

Kako boste glasovali v SNS, če bo v DZ prišlo do glasovanja o nezaupnici Janševi vladi?

Nezaupnice nikoli ne bomo podprli. Je pa dejstvo, da tudi za vložitev nezaupnice preostala opozicija nima dovolj glasov. Nimajo 46 glasov, z 39 glasovi maksimalno pa je ne morejo vložiti.

Torej jim ne bo uspelo zrušiti vlade?

Ne, kje pa. Janševa vlada se bo s tem poskusom samo še utrdila. Konec koncev se bo pokazalo, kakšne nesmisle kvasi levousmerjena politična opcija v Sloveniji.

Kakšno vlogo bo po vašem mnenju v prihodnje v slovenski politiki odigral Karl Erjavec?

Karl Erjavec je bil vedno trgovec in je vedno špekuliral na način, da je zase iztržil največ. Dejstvo je, da za upokojence v času svojega časa vladanja ni pravzaprav naredil nič. Tukaj se strinjam z Alenko Bratušek, da je ona naredila bistveno več za upokojence kot pa on.

Erjavec bo na kongresu razbil stranko DeSUS, kar pomeni, da noben del stranke na naslednjih volitvah ne bo prišel v parlament.

Bo DeSUS pod Erjavčevim vodstvom ostal v koaliciji z Janšo?

Tudi če bi Erjavec poskušal izstopiti iz koalicije, mu to ravno ne bi uspelo. Mogoče bi odšel kakšen poslanec, kaj več pa mu ne bi uspelo.

"Erjavec bo na kongresu razbil stranko DeSUS, kar pomeni, da noben del stranke na naslednjih volitvah ne bo prišel v parlament," napoveduje Jelinčič. Foto: Ana Kovač

Dotakniva se še nekoliko zunanje politike. Ste veseli, ker je na ameriških volitvah zmagal Joe Biden, ne aktualni predsednik Donald Trump?

Trump je bil odličen predsednik, ki je za Ameriko naredil ogromno. Biden jih bo pripeljal na rob propada. Dejstvo je, da se bodo začeli notranji spori, ki jih je pravzaprav sprožila demokratska stranka z goljufijami, ki so jih izvedli.

Videli bomo, kaj bo, dejstvo pa je, da mora Slovenija skrbeti za sebe, za svoj položaj in delovati v lastno korist. Na to, kar se gredo oni tam gor v Ameriki, nimamo mi niti vpliva niti nas naj kaj preveč ne zanima.

Kako pa gledate na Janševo pismo Bruslju v zvezi s pogojevanjem razdeljevanja evropskega denarja z vladavino prava?

To pismo vidim kot izredno dobro potezo. Pametno in pogumno. Pokazal je, da se ne pusti nekim bruseljskim birokratom vleči za nos oziroma izsiljevati. Dejstvo je, da so zaradi tega pisma skočili pokonci zgolj in samo slovenski mediji. Ko je Merklova pravzaprav pohvalila to pismo in rekla, da bodo na podlagi tega pisma začeli z razgovori, pa so enostavno popolnoma utihnili. Kaže se, da slovenski mediji ne razumejo zunanje politike in da poslušajo zgolj svoje levičarske gospodarje.

Če sva že pri vladavini prava … Jugoslavija je bila v času Titove diktature čisto nasprotje pravne države, vi pa imate njegov kip na svojem dvorišču. Ga boste odstranili oziroma ali ste ga mogoče že?

Ne, še vedno ga bom imel in ga ne nameravam nikoli odstraniti. Zakaj pa? Gre za zgodovinsko osebnost, ki je naredila ogromno, tudi za Slovenijo. Res pa je, da lahko Tita primerjamo z močnim zdravilom. Marsikaj ozdravi, ima pa seveda tudi stranske učinke.