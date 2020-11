Janša še vedno previsoko za Fajonovo in Šarca

Novembrska javnomnenjska anketa, ki so jo na Inštitutu Mediana pripravili za POP TV, je pokazala rahel padec podpore največje vladne stranke SDS. V tokratni anketi je največjo koalicijsko stranko pod vodstvom Janeza Janše podprlo 24,7 odstotka vprašanih, če upoštevamo samo opredeljene volivce, kar je nekoliko manj kot oktobra, ko je imela 26,9-odstotno podporo.

Fajonova in Šarec popolnoma izenačena

Na drugem mestu je SD pod vodstvom Tanje Fajon s 16,5-odstotno podporo, z minimalno razliko pa ji sledi LMŠ Marjana Šarca s 16,2-odstotno podporo, če upoštevamo zgolj opredeljene volivce. Da sta omenjeni opozicijski stranki skoraj povsem izenačeni, je pokazala že zadnja anketa Ninamedie za Dnevnik in Večer. Poleg LMŠ je svoj rezultat v primerjavi z oktobrsko anketo Mediane popravila tudi Levica na četrtem mestu, ki jo podpira 13 odstotkov vprašanih, če upoštevamo samo opredeljene volivce.

Če bi bile volitve včeraj, bi se stranka DeSUS, ki jo kot začasni zastopnik vodi Tomaž Gantar, spet prebila v državni zbor. Foto: STA

Koalicijski NSi na petem mestu je podpora v primerjavi s prejšnjim mesecem padla s 7,6 na 6,4 odstotka, medtem ko bi DeSUS, če bi bile volitve včeraj, spet prebila štiriodstotni parlamentarni prag in se uvrstila v državni zbor. Stranko upokojencev, ki jo začasno vodi minister za zdravje Tomaž Gantar, namreč podpira 5,8 odstotka vprašanih, če upoštevamo le opredeljene volivce.

Preboj v državni zbor bi glede na tokratno anketo Mediane lahko uspel še SNS s 3,9-odstotno podporo, morda tudi stranki SAB, ki bi lahko računala na tri odstotke podpore, če upoštevamo le opredeljene volivce. Preostalim strankam glede na novembrsko anketo to verjetno ne bi uspelo.

Pahor ostaja najbolj priljubljen politik v državi

Najbolj priljubljen politik v državi je še naprej predsednik republike Borut Pahor. Na drugem mestu je začasni zastopnik DeSUS in zdravstveni minister Tomaž Gantar, tretji je evropski komisar Janez Lenarčič. Na četrtem mestu je evropska poslanka NSi Ljudmila Novak, peta je evropska poslanka in predsednica SD Tanja Fajon. Šesti je prvak LMŠ Marjan Šarec, sedmi je predsednik državnega zbora iz vrst SMC Igor Zorčič.

Predsednik republike Borut Pahor ostaja najbolj priljubljen politik v državi. Foto: STA

Od osmega do desetega mesta sledijo predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin, infrastrukturni minister iz vrst NSi Jernej Vrtovec in evropska poslanka SDS Romana Tomc. Največji padec na lestvici je tokrat doživela ministrica za izobraževanje, znanost in šport iz vrst SMC Simona Kustec, ki je z devetega zdrsnila na 14. mesto. Predsednik vlade Janez Janša je izgubil dve mesti in je na 18. mestu.

Kar zadeva podporo vlade, je tokratna anketa pokazala, da vlado podpira več kot tretjina oziroma 36,3 odstotka vprašanih, kar je nekoliko več kot oktobra, ko jo je podpiralo 33,1 odstotka vprašanih. Dela vlade ne podpira dobra polovica oziroma 54,7 odstotka vprašanih, kar je dober odstotek več kot prejšnji mesec. Na Inštitutu Mediana so javnomnenjsko anketo izvedli na vzorcu 717 ljudi.