Novembrska javnomnenjska anketa Ninamedie je pokazala, da največja vladna stranka SDS ostaja v trdnem vodstvu pred drugimi strankami. Če bi bile volitve to nedeljo in če upoštevamo samo glasove opredeljenih volivcev, bi SDS dobila okoli enajst odstotkov več glasov od LMŠ na drugem in SD na tretjem mestu, ki sta skoraj povsem izenačeni. Na drugi strani je drastično padla podpora vladi, in sicer prvič od začetka mandata pod 30 odstotkov, ne podpira pa je več kot dve tretjini vprašanih.

Javnomnenjska raziskava, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer izvedla agencija Ninamedia, je pokazala, da vlado Janeza Janše podpira 29,6 odstotka vprašanih, ne podpira pa je 66,8 odstotka vprašanih. Gre za najnižjo javnomnenjsko podporo desnosredinski vladi, ki je prisegla 13. marca letos. Še prejšnji mesec je delo Janševe vlade podpiralo nekaj manj kot 40 odstotkov vprašanih.

SDS prepričljivo vodi, LMŠ in SD skoraj izenačeni

Med političnimi strankami Janševa SDS še vedno prepričljivo vodi, a ima zadnja dva meseca nižjo podporo kot spomladi. Če bi bile volitve to nedeljo in če upoštevamo samo glasove opredeljenih volivcev, bi SDS dobila dobrih 29 odstotkov glasov ter pred najbližjo zasledovalko LMŠ zmagala z razliko približno enajstih odstotnih točk.

LMŠ pod vodstvom Marjana Šarca na drugem in SD pod vodstvom Tanje Fajon na tretjem mestu sta skoraj izenačeni, je pokazala anketa Ninamedie. Foto: STA

Drugouvrščena LMŠ pod vodstvom Marjana Šarca in tretjeuvrščena SD pod vodstvom Tanje Fajon sta medtem skoraj povsem izenačeni. Če upoštevamo zgolj glasove opredeljenih volivcev, bi obe stranki dobili 18 odstotkov glasov. Na četrtem mestu je Levica, ki je s slabimi 12 odstotki podpore med opredeljenimi volivci dosegla najboljši rezultat v letošnjem letu, če upoštevamo le ankete Ninamedie. Mediana je namreč Levici v julijski anketi za POP TV izmerila 14,3-odstotno podporo med opredeljenimi volivci.

Levica, SAB in DeSUS z višjo podporo, podpora NSi malenkost slabša

NSi, ki je v zadnjih treh mesecih v anketah Ninamedie dosegala od osem do slabih devet odstotkov podpore med opredeljenimi volivci, je tokrat podprlo slabih sedem odstotkov vprašanih, če upoštevamo le opredeljene volivce. Medtem ko je podpora NSi padla, pa lahko SAB računa na skoraj petodstotno podporo, če gledamo samo glasove opredeljenih volivcev. Parlamentarnemu pragu se počasi spet približuje tudi DeSUS, ki uživa 3,6-odstotno podporo, če štejemo le glasove opredeljenih volivcev.

Če bi bile volitve to nedeljo, bi opozicijske stranke, združene v koaliciji KUL, dobile več poslanskih mandatov od aktualne desnosredinske vladne koalicije. Foto: STA

Če bi volitve potekale preteklo nedeljo, bi bila blizu vstopa v državni zbor še SNS, medtem ko bi preostale stranke verjetno ostale pod parlamentarnim pragom. Če bi poslanske mandate delili na podlagi tokratne ankete, bi vladna koalicija v sestavi SDS, NSi, DeSUS in SMC zbrala manj mandatov od opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB, ki so združene v koalicijo KUL. Vladni četverček bi imel 36 mandatov, koalicija KUL pa 52 mandatov.

Najbolj priljubljen Pahor, sledita Novakova in Fajonova

Najbolj priljubljen politik v državi medtem še naprej ostaja predsednik republike Borut Pahor. Na drugem mestu je evropska poslanka NSi Ljudmila Novak, tretja je evropska poslanka in predsednica SD Tanja Fajon. Četrti je minister za zdravje in začasni zastopnik DeSUS Tomaž Gantar, peti je evropski poslanec SD Milan Brglez.

Od šestega do desetega mesta na lestvici sledijo prvak LMŠ Marjan Šarec, evropski komisar Janez Lenarčič, ljubljanski župan Zoran Janković, obrambni minister Matej Tonin in poslanec SD Dejan Židan. Premier Janša je z 11. padel na 18. mesto, je še pokazala telefonska javnomnenjska raziskava, ki jo je Ninamedia med 10. in 12. novembrom po metodi CATI izvedla na vzorcu 700 ljudi.