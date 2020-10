Ninamedia: Šarčeva LMŠ in SD Fajonove tesno druga ob drugi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po anketi, ki jo je agencija Ninamedia opravila za časnika Dnevnik in Večer, največ vprašanih podpira stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 29,3 odstotka. Na drugem mestu ji sledi LMŠ Marjana Šarca z 18,2 odstotka, na tretjem pa SD Tanje Fajon s 17,8 odstotka.

Kot je razvidno iz spodnje grafike, je Mediana v svoji raziskavi, ki jo je pred 14 dnevi opravila za POP TV, SDS in SD namerila nižjo podporo, LMŠ pa višjo.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Spodnja grafika razkriva, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Mediane za POP TV in Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Na četrto mesto se je z 11,1-odstotno podporo uvrstila Levica Luke Mesca, ki ji je Ninamedia izmerila višjo podporo kot pred dvema tednoma Mediana, na peto pa z 8,6 odstotka NSi Mateja Tonina, ki ji je Ninamedia izmerila 0,1 odstotne točke več.

Parlamentarni prag je presegla le še SAB Alenke Bratušek. Ninamedia ji je sredi avgusta namerila zgolj 1,5-odstotno podporo, od takrat pa je podpora stranki rasla in se tokrat ustavila pri 4,5 odstotka.

Z manj kot 4-odstotno podporo sledijo:

– SLS Marjana Podobnika (3,2 odstotka),

– SNS Zmaga Jelinčiča (2,9 odstotka),

– DeSUS, ki ga začasno vodi Tomaž Gantar (1,7 odstotka),

– SMC Zdravka Počivalška (1,1 odstotka) in

– DD Bojana Dobovška, Zeleni Slovenije Andreja Čuša in Pirati, ki so jim vsem trem namerili nično podporo.

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.