Zgradite svojo zgodbo na 61. Sejmu Dom

Gradite, obnavljate ali pa to načrtujete? Vas zanimajo novosti na področju gradnje? Kaj prinašata nova gradbena zakona? Kako do pametnih energetskih naložb?

Obiščite 61. Sejem Dom na Gospodarskem razstavišču od 22. do 26. marca! Na enem mestu bo več kot 355 podjetij iz 27 držav predstavljalo storitve in izdelke, zadnje trende in novosti ter rešitve za gradnjo in prenovo. Vse dni bodo na voljo brezplačna svetovanja, nasveti in predavanja strokovnjakov.

Vse za gradnjo in prenovo na enem mestu

Na sejmu najdete različne storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo ter izdelke in storitve za varovanje ter urejanje okolice. Predstavljeni bodo zadnji trendi oziroma novosti, inovacije in najbolj dovršene proizvode ter storitve, ki spremljajo gradnjo oziroma prenovo doma. Sejem je odlična priložnost za neposreden stik s proizvajalci in sejemske ugodnosti.

Brezplačni nasveti in svetovanja!

Vsak dan sejma bodo na voljo brezplačne informacije, nasveti in predavanja neodvisnih strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK in energetskih svetovalcev ENSVET − Eko sklad. Izkušena Merkurjeva svetovalca pa bosta za vas brezplačno pripravila 3D-izris kopalnice. Podrobnejši program si lahko ogledate na spletni strani sejma.

Zagotovite si cenejšo vstopnico prek spleta S spletno vstopnico imate tudi brezplačen prevoz z avtobusom LPP na razstavišče in nazaj. Oglejte si sejem ceneje v času HAPPY HOUR! Znižana vstopnica Happy Hour je na voljo: v sredo, četrtek in petek (od 22. do 24. marca) – od 12. do 16. ure

v soboto (25. marec) – od 16. do 19. ure

v nedeljo (26. marec) – od 15. do 18. ure

Načrtujte svoj obisk že doma

Vsak obiskovalec ob nakupu vstopnice prejme tiskani katalog. Na spletni strani pa je že na voljo e-katalog, ki vam bo služil kot vodnik po sejmu. V njem najdete program svetovanj, seznam razstavljavcev z njihovimi opisi in kontakti ter nasvete s področja graditeljstva.

Razstavljavci in svetovalci vas pričakujejo od srede, 22. marca, do sobote, 25. marca, od 10.00 do 19.00, v nedeljo, 26. marca, do 18.00. Več: www.sejemdom.si

