Zgodba, ki je strla srca mnogim ljubiteljem živali

Zgodba o nemškem ovčarju, ki so ga inšpektorji zaradi neprimernih razmer odvzeli lastniku, je po včerajšnji vrnitvi lastniku strla srca mnogim ljubiteljem živali. Odločeni so, da bodo naredili konec ravnanju inšpektorjev, ki po njihovem prepričanju ne odločajo v dobrobit živali.

Ljubitelje živali je na družbenem omrežju Facebook vznemirila zgodba nemškega ovčarja Rona, ki so ga inšpekcijske službe zaradi neustreznih bivanjskih razmer pred časom odvzele lastniku.

Več v oddaji Planet 18 ob 17.55 na Planetu.

"Ron je bil privezan na verigo med staro kramo, stroji in avtomobili, bil je nevaren ljudem in okolici. Zaradi ugriza je bil v registru psov zaveden kot nevaren pes," je razloge za odvzem na Facebooku pojasnil prostovoljec Luka Vrbančić iz zavetišča za male živali iz Brežic.

V zavetišču za Rona skrbeli dva meseca

Veterinarska inšpekcija je petletnega Rona začasno namestila v brežiško zavetišče, kjer so slaba dva meseca zanj skrbeli, ga socializirali, prevzgojili in naučili osnov pasjega vedenja.

Po Vrbančićevih besedah Ron v pravih rokah nikakor ni nevaren oziroma agresiven pes, temveč igriv, ljubezniv in nežen kosmatinec.

Lastnik je včeraj Rona odpeljal domov

Inšpekcija je Ronovemu lastniku ob odvzemu naložila postavitev ustrezne pasje ute do določenega roka. Čeprav je lastnik po Vrbančićevih besedah ta rok dvakrat zamudil, kar po njegovih besedah kaže na brezbrižen odnos do svojega psa, je inšpekcija Ronija včeraj kljub temu vrnila lastniku. Ponj je prišel lastnik, čeprav ga ves ta čas v zavetišču nikoli ni obiskal.

Za podrobnejša pojasnila in komentar odločitve inšpektorjev smo se obrnili na veterinarsko inšpekcijo, ki deluje v okviru Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.

"To je nedopustno!"

"Veterinarska inšpekcija, kolikor je meni znano, bi morala delovati v dobrobit živali ... In potem psa, ki smo ga prevzgojili in ki bi v pravih rokah lahko živel čisto uravnovešeno pasje življenje, dajejo nazaj ljudem, ki so ga učili agresivnosti, ki ga niso socializirali niti spoznavali z zunanjim svetom, ljudem, ki so neuravnovešeni in so jim odvzeli ovco ter na mestu evtanazirali prašiče in ki so psa brez zavetja imeli privezanega na verigi ...

Takim ljudem bodo dali nazaj psa!! Samo zato, ker bo zdaj imel boks?!!! Ki so ga delali od 16. oktobra pa do 9. decembra," je pred včerajšnjo izročitvijo lastnikom zgroženo zapisal Vrbančić.

Poziv za takojšnjo reakcijo ljubiteljev živali

Ob tem poziva na takojšnjo reakcijo društev za zaščito živali, borcev za pravice živali, ki imajo poznanstva na inšpektoratu, da se takoj pritožijo pristojnim osebam in zahtevajo takojšen odvzem Ronija! "Takoj! To je nedopustno! Sramota, da se sploh pogovarjamo o vrnitvi živega bitja takim ljudem!" je zapisal. Predlaga, da inšpektorat spremeni odločbo, s katero bi lastniku za vedno odvzeli Rona in ga vrnili v brežiško zavetišče.

Vrbančić je prepričan, da si Roni zasluži srečno pasje življenje in da ga je treba vrniti v zavetišče, kjer bo lahko iskal nov dom. Kot je povedal v jutranji objavi na Facebooku, je ganjen, da je celotna Slovenija stopila skupaj za Rona in je postal simbol za nujne in konkretne spremembe na tem področju.

"Dovolj je igric inšpektorjev, ki se imajo za male bogove. Čas je, da jim pokažemo zobe in poskrbimo za vse druge Ronije po Sloveniji. Ne smemo popustiti," je še strto sklenil Vrbančić.